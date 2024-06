Sacan al aire las intimidaciones que le hizo hermano de Laura Sarabia a periodista que los desenmascaró ante Colombia

“Lo que ellos quieren es una retractación. Todos tienen derecho a progresar, eso no es delito. Pero lo que no puede hacer es salir con bravuconadas en ruedas de prensa a intimidar a un periodista joven. Esa manía de victimizarse no es la correcta. No vamos a permitir que se atropelle a un periodista joven”, apuntó el jurista.

Asimismo, sentenció: “Están persiguiendo a una persona no tan reconocida para mandar un mensaje de intimidación. Andrés Sarabia no puede intimidar con este tipo de mensajes y enquerellando a la prensa, eso no lo podemos permitir. No vamos a permitir que se meta con el más débil. Es claro que no nos vamos a retractar”.