“Se requiere más verdad”: canciller Álvaro Leyva en evento al que fue invitado a dar declaraciones alias Macaco

El exparamilitar dijo que ha sido “víctima de amenazas sistemáticas... No me arrepiento de haber dejado las armas... No quiero pasar esta oportunidad para pedir perdón de todo corazón a toda mi familia... Fui pionero en la entrega de fosas comunes”.

“La verdad se contrasta. No hay principios de oportunidad... Esto tiene que ser como usted (Macaco) lo ha manifestado, la esperanza de que los afirmado se pueda comprobar. A mí me produce tristeza como colombiano que lo que usted haya dicho acá termine siendo absolutamente cierto... Hay nombres y apellidos, situaciones concretas, hechos absolutamente preparados”, argumentó Leyva Durán.

Sumado a esto, el canciller convocó a todas las personas, sin importar el rol que ejerzan o hayan ejercido en la sociedad, para dar aportes de “esta desgracia nacional que se ha comido a la sociedad colombiana en los últimos 40, 50, 60 años... Me voy contento por lo que hemos hecho, pero me voy triste por lo que he escuchado... Le doy gracias a la vida porque soy un hombre de mucha suerte... Imagínense ustedes la cantidad de gente que pudo haber sido objeto, no de amenaza, sino de desaparición”.