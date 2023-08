“Las instituciones no están en crisis ni el presidente recortará su mandato”, canciller Álvaro Leyva sale en defensa de Gustavo Petro

“Hace días no me comunicaba por este medio. Es el mejor. Por esto, permítaseme ir al grano. Se equivocan quienes apuestan a que Gustavo Petro no terminará su mandato, o quienes piensan que él o su campaña pueden estar vinculados a dineros de mala procedencia o no informados”, expresó el canciller Leyva en la primera parte de su video.