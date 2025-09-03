Suscribirse

Nación

Se salvó el acuerdo que promueve las inversiones entre Colombia y Venezuela, tras su paso por la Corte Constitucional

El alto tribunal concluyó que el acuerdo cumplió con la fase previa gubernamental y el proceso legislativo de aprobación.

Redacción Semana
3 de septiembre de 2025, 8:57 p. m.
Firmantes del acuerdo de Paz y funcionario de la ARN, se encuentran retenidos en Venezuela desde el 13 de agosto.
Sala Plena declara constitucional el acuerdo entre Colombia y Venezuela para potenciar el comercio. | Foto: Agencia 123rf

La Sala Plena de la Corte Constitucional salvó el acuerdo que firmó el Gobierno del presidente Gustavo Petro con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, para potenciar las inversiones entre los dos países.

El estudio de los nueve magistrados se dio sobre los requisitos formales del trámite gubernamental y legislativo, como el contenido del tratado frente a los principios y valores constitucionales sobre lo que se firmó en Caracas en el año 2023.

Tras el análisis, la Sala Plena concluyó: “Tanto la fase previa gubernamental, como el proceso legislativo de aprobación del Acuerdo, satisfacen los requisitos previstos en la Constitución y la Ley para el efecto; además, concluyó que ni el tratado ni su ley aprobatoria requerían agotar el trámite de consulta previa”.

Sobre su aprobación en el Congreso de la República, se corroboró que se cumplieron con requisitos constitucionales.

En desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así puede conseguir un crédito de 7.500 dólares en Estados Unidos antes del 30 de septiembre, para adquirir un carro eléctrico

2. Video: 15 muertos al descarrilarse el emblemático funicular de Lisboa en Portugal: “nunca había ocurrido en nuestra ciudad”

3. Advertencia sin precedentes: Marco Rubio promete el fin de la impunidad para los cárteles en México

4. Cantante colombiano sufrió accidente cerebrovascular; su familia pidió ayuda para su tratamiento: “Agradecemos cada aporte”

5. Caso de Valeria Afanador | Revelan video de lo que habría hecho el colegio de la niña tras su desaparición y muerte

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Corte ConstitucionalColombiaVenezuela

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.