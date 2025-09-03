Se salvó el acuerdo que promueve las inversiones entre Colombia y Venezuela, tras su paso por la Corte Constitucional

La Sala Plena de la Corte Constitucional salvó el acuerdo que firmó el Gobierno del presidente Gustavo Petro con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, para potenciar las inversiones entre los dos países.

El estudio de los nueve magistrados se dio sobre los requisitos formales del trámite gubernamental y legislativo, como el contenido del tratado frente a los principios y valores constitucionales sobre lo que se firmó en Caracas en el año 2023.

Tras el análisis, la Sala Plena concluyó: “Tanto la fase previa gubernamental, como el proceso legislativo de aprobación del Acuerdo, satisfacen los requisitos previstos en la Constitución y la Ley para el efecto; además, concluyó que ni el tratado ni su ley aprobatoria requerían agotar el trámite de consulta previa”.

Sobre su aprobación en el Congreso de la República, se corroboró que se cumplieron con requisitos constitucionales.