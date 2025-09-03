Petro respondió a Trump con un trino tras confirmar que derribó un barco cargado con “mucha droga” que salió de Venezuela

El señalado régimen de Venezuela que lidera Nicolás Maduro está viviendo las horas más difíciles desde que arribó la flota naval militar de Estados Unidos al mar Caribe.

El día de ayer, 2 de septiembre, las autoridades de Estados Unidos revelaron que fue derribada una embarcación que habría salido de Venezuela con un cargamento de droga. Se habla de 11 personas muertas.

Los detalles los dio a conocer el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde la Casa Blanca: “Al salir de la sala, verán que, en los últimos minutos, literalmente derribamos un barco, un barco que transportaba drogas, con mucha droga. Lo verán y leerán sobre ello. Ocurrió hace unos momentos”.

Sumado a ello, Trump, en su declaración sobre el balance de la operación, la cual fue calificada como un “ataque letal”, expresó:

En el ataque, murieron 11 personas. | Foto: X/marcorubio

“Nuestro gran general, jefe del Estado Mayor Conjunto, quien ha sido tan increíble, incluyendo lo ocurrido en Irán, eliminando cualquier potencial nuclear durante mucho tiempo. Pero nos dio una breve sesión informativa, y ya verán. Y hay más de donde vino esto”, recalcó el mandatario estadounidense.

Nicolás Maduro y Donald Trump. | Foto: AFP, GETTY Y USNAVY

“Tenemos una gran cantidad de drogas entrando a nuestro país, desde hace mucho tiempo. Estas salieron de Venezuela y están saliendo muy abundantemente de Venezuela, muchas cosas están saliendo de Venezuela. Así que las eliminamos. Y podrán ver eso después de esto, después de que termine esta reunión”, reiteró Trump.

Frente a esa declaración, reaccionó el presidente de la República, Gustavo Petro, por medio de su tribuna favorita, su cuenta personal de X.

Gustavo Petro. | Foto: Andrea Puentes - Presidencia de la República

En el trino, el jefe de Estado de Colombia entregó detalles sobre un resultado contra el negocio ilegal de las drogas.

“Tengo que informar que, con inteligencia naval colombiana, se incautaron 4,5 toneladas de cocaína al sur de Puerto Rico; se capturaron ciudadanos dominicanos, colombianos y ecuatorianos”, posteó Gustavo Petro.

En otro mensaje, el mandatario colombiano anotó: “Si esto es verdad, es un asesinato en cualquier parte del mundo”.

“Llevamos décadas capturando civiles que transportan drogas sin matarlos. Los que transportan drogas no son los grandes narcos, sino los jóvenes muy pobres del Caribe y el Pacífico”, recalcó Petro.