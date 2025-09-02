Suscribirse

Política

“Espero que no me caiga un dron israelí”, dijo el presidente Gustavo Petro en pleno foro. Este es el video

En el evento desarrollado en La Guajira, el mandatario lanzó varias pullas al presidente Donald Trump.

Redacción Semana
3 de septiembre de 2025, 12:04 a. m.
Presidente Gustavo Petro
El presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

Este martes 2 de septiembre, se realizó en Riohacha, La Guajira, el Foro Mundial sobre Migración, el cual fue liderado por la Cancillería colombiana.

En una extensa declaración, el presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó una alerta que llamó la atención de los asistentes al evento internacional.

Contexto: Revelan video del ataque de EE. UU. a embarcación narco proveniente de Venezuela: murieron 11 personas

El jefe de Estado señaló en el atril: “Espero que no me caiga un dron israelí allá en el Palacio Bolívar y nos acabe. Pero son las consecuencias de defender una idea que hoy está siendo masacrada (haciendo referencia a los bombardeos en Gaza)”.

“Entonces yo les solicito a los pueblos de Europa, blancos y de todos los colores, porque ahora Europa es como nosotros y va a ser como nosotros... No hay fuerza en el mundo que lo pueda impedir, lo que hay es que rescatar las culturas arias y mantenerlas vivas, porque son parte de la historia cultural. Pero yo les pido a los pueblos de Europa acabar con las leyes antiinmigración porque Europa perderá su vida y su riqueza mayor”, expresó Petro.

Recientemente, el Gobierno nacional ha tomado medidas más drásticas en contra de Israel, al emitir un decreto en el que prohibió la exportación de carbón colombiano a ese país. Se trata del Decreto 0949 del 28 de agosto de 2025, el cual expidió el Ministerio de Comercio.

El presidente, Gustavo Petro, el 27 de agosto de 2025 en Bogotá
Gustavo Petro durante una alocución. | Foto: Andrea Puentes - Presidencia de la República

“Se prohíben, sin excepción, la totalidad de exportaciones de las hullas térmicas (carbón) clasificadas por la subpartida arancelaria 2701.12.00.10. al Estado de Israel”, se desprende de uno de los apartes de la medida.

Además, agrega el decreto: “Tendrá vigencia hasta que se cumplan a cabalidad las órdenes de medidas provisionales emitidas por la Corte Internacional de Justicia en el proceso sobre la Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza (Sudáfrica c. Israel) o hasta que subsistan las condiciones que dieron lugar a ellas”.

Donald Trumpo Gustavo Petro Cultivo coca
Donald Trump y Gustavo Petro. | Foto: SEMANA

Por otro lado, y volviendo al evento sobre el Foro Mundial sobre Migración, en ese escenario, el presidente Petro lanzó una aguda pulla contra su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

Contexto: Gustavo Petro reaccionó a la ola de críticas contra su nueva reforma tributaria: “Todo esto es mentira”

“A Trump le digo, sepárese de Hitler, que sus abuelos, de él y otros, de todo el pueblo norteamericano, [fueron] a los campos cementerios en Europa caminando. Miles enterrados ahí, judíos, negros, blancos, indígenas, seguro miles, decenas de miles, centenares de miles de norteamericanos enterrados por destruir a Hitler”, comentó por último el mandatario colombiano.

