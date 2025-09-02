Suscribirse

Gustavo Petro lanzó fuerte declaración contra Donald Trump: “Sepárese de Hitler”

El presidente arremetió contra la política del gobierno de Estados Unidos contra la migración.

Redacción Semana
2 de septiembre de 2025, 10:03 p. m.
Fueron varias horas de tensión las que hubo entre Colombia y Estados Unidos.
Gustavo Petro y Donald Trump | Foto: Getty Images

En el discurso que dio el presidente Gustavo Petro este martes, 2 de septiembre, en el Foro Mundial de Migración, el cual se llevó a cabo en Riohacha, en el departamento de La Guajira, lanzó un agudo dardo contra su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

En ese evento, el jefe de Estado criticó abiertamente a Trump y sus políticas contra la migración. Al insistir que debe existir una alianza de América Latina para que se respeten los derechos humanos de los migrantes.

Contexto: Revelan video del ataque de EE. UU. a embarcación narco proveniente de Venezuela: murieron 11 personas

Además, en la intervención, Petro le pidió directamente a Trump que se “separe de Hitler”.

“Porque no se le puede admitir a Trump el que diga que los migrantes son criminales y que haga cárceles que son campos de concentración y que no es sino la repetición de Hitler”, expresó.

A renglón seguido, Petro le hizo un llamado a Trump a que “se separe de Hitler”, pues afirmó que visitó los campos de concentración donde hay miles de judíos enterrados, y aseguró que también hay “centenares de miles de norteamericanos enterrados por destruir a Hitler”.

“¿Cómo es posible que sus nietos ahora apoyen ideas de Hitler? Tienen que entender su propia historia, esos pueblos de Norteamérica creen en la libertad, así hayan matado a los indígenas, así hayan esclavizado a los negros, porque allá también los esclavizaron en el sur, y tuvieron que hacer una guerra entre ellos mismos bárbara en 1860 y pico", avanzó el jefe de Estado.

Reunión presidente Gustavo Petro con indigenas del Cauca
Gustavo Petro | Foto: Presidencia

Subrayó: “Igual que nosotros tuvimos que hacerla en Colombia, para que los que creían en la libertad en ese momento, entre otras el general José María Melo, que fue a morir, luchando por revoluciones”.

Otro de los puntos del discurso que hizo Petro fue cuando reveló que llegó varias horas tarde, debido a un problema de salud que lo viene acompañando.

El presidente, Gustavo Petro, el 25 de agosto de 2025, en Manizales
Gustavo Petro | Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

“Debo explicar un tanto mi tardanza porque se nos ha juntado, pues en nuestro intento de volver a Colombia, un centro vital del mundo, un viaje hasta Japón que es larguísimo más, un problema que empiezo a tener ya por viejo, que es el problema del cuerpo, de tiempos del cuerpo”, detalló Petro.

El jefe de Estado dijo: “Es que de tanto viajar en avión se me empezó a dañar el oído medio y el oído medio es clave para la concentración y el equilibrio y entonces si yo llego tambaleándome a una charla de estas van a decir otras cosas en la prensa que me acompaña aquí tratando de destruirme”.

“Pero preferí descansar un poco y además hubo bastante trabajo en Bogotá y entonces llegué tarde y ahora partimos hacia Barranquilla y después Japón. Allá tenemos una feria de exposición importantísima y ha resultado que el stand de Colombia hecho a nuestra manera en este Gobierno que es mostrando la belleza de Colombia natural y literaria se volvió el más famoso de la feria”, insistió el jefe de Estado.

Contexto: Gustavo Petro reaccionó a la ola de críticas contra su nueva reforma tributaria: “Todo esto es mentira”

Finalmente, el pasado viernes 29 de agosto, el mandatario colombiano llegó más de cuatro horas tarde a un evento en Bucaramanga, en donde dio apertura al pilar solidario de su polémica reforma pensional.

Noticias Destacadas

