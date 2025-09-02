Gustavo Petro destapó quebranto de salud que evitó que llegara puntual a importante evento: “De tanto viajar en avión”

Con varias horas de retraso llegó el presidente Gustavo Petro a Riohacha, en La Guajira, para hacer presencia en el Foro Mundial sobre Migración que organizó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Al momento de llegar al evento, el mandatario se excusó y reveló el motivo que le impidió llegar puntual al foro. Petro habló de un problema de salud, que lo viene aquejando hace varios días.

“Debo explicar un tanto mi tardanza porque se nos ha juntado, pues en nuestro intento de volver a Colombia, un centro vital del mundo, un viaje hasta Japón que es larguísimo más, un problema que empiezo a tener ya por viejo, que es el problema del cuerpo, de tiempos del cuerpo”, dijo el jefe de Estado.

Y agregó: “Es que de tanto viajar en avión se me empezó a dañar el oído medio y el oído medio es clave para la concentración y el equilibrio y entonces si yo llego tambaleándome a una charla de estas van a decir otras cosas en la prensa que me acompaña aquí tratando de destruirme”.

“Pero preferí descansar un poco y además hubo bastante trabajo en Bogotá y entonces llegué tarde y ahora partimos hacia Barranquilla y después Japón. Allá tenemos una feria de exposición importantísima y ha resultado que el stand de Colombia hecho a nuestra manera en este Gobierno que es mostrando la belleza de Colombia natural y literaria se volvió el más famoso de la feria”, explicó Petro.