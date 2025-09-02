Suscribirse

Política

Gustavo Petro destapó quebranto de salud que evitó que llegara puntual a importante evento: “De tanto viajar en avión”

El mandatario canceló parte de la agenda pública que tenía el lunes, 1 de septiembre.

Redacción Semana
2 de septiembre de 2025, 8:58 p. m.
Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro | Foto: Presidencia

Con varias horas de retraso llegó el presidente Gustavo Petro a Riohacha, en La Guajira, para hacer presencia en el Foro Mundial sobre Migración que organizó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Al momento de llegar al evento, el mandatario se excusó y reveló el motivo que le impidió llegar puntual al foro. Petro habló de un problema de salud, que lo viene aquejando hace varios días.

“Debo explicar un tanto mi tardanza porque se nos ha juntado, pues en nuestro intento de volver a Colombia, un centro vital del mundo, un viaje hasta Japón que es larguísimo más, un problema que empiezo a tener ya por viejo, que es el problema del cuerpo, de tiempos del cuerpo”, dijo el jefe de Estado.

Y agregó: “Es que de tanto viajar en avión se me empezó a dañar el oído medio y el oído medio es clave para la concentración y el equilibrio y entonces si yo llego tambaleándome a una charla de estas van a decir otras cosas en la prensa que me acompaña aquí tratando de destruirme”.

“Pero preferí descansar un poco y además hubo bastante trabajo en Bogotá y entonces llegué tarde y ahora partimos hacia Barranquilla y después Japón. Allá tenemos una feria de exposición importantísima y ha resultado que el stand de Colombia hecho a nuestra manera en este Gobierno que es mostrando la belleza de Colombia natural y literaria se volvió el más famoso de la feria”, explicó Petro.

En desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Equinoccio de otoño, eclipses, Luna de Maíz y todos los eventos astronómicos del mes de septiembre que podrá ver en EE. UU.

2. Denuncian recorte presupuestal al sector deporte que afectaría varios eventos de relevancia para el país

3. Cayó hombre fuerte del Tren de Aragua que había protagonizado fuga de una cárcel a través de un túnel

4. Revuelco en EE. UU. : Trump anuncia el movimiento de esta importante base militar a Alabama

5. Daniel Quintero también prometió 6.000 lavadoras en Medellín y no las entregó. ¿Qué pasó?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroSaludevento

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.