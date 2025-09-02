Suscribirse

Gustavo Petro reaccionó a la ola de críticas contra su nueva reforma tributaria: “Todo esto es mentira”

El mandatario se pronunció por medio de su cuenta personal de X.

Redacción Semana
2 de septiembre de 2025, 3:45 p. m.
Gustavo Petro Congreso
Gustavo Petro. | Foto: SEMANA

Varios sectores políticos han rechazado abiertamente la nueva reforma tributaria que radicó en el Congreso, el Gobierno del presidente Gustavo Petro. El proyecto busca recaudar $ 26,3 billones.

Fue el caso del expresidente del Senado, Efraín Cepeda: “Se presentó la ley de financiamiento, una reforma tributaria disfrazada. No permitiremos más impuestos a personas naturales, ya agobiadas, ni a empresas, asfixiadas por mayores costos”.

Contexto: Ley de financiamiento 2025 fue radicada en el Congreso de la República por $26,3 billones. Estos son los impuestos que contiene

“El IVA, regresivo, golpea a los más vulnerables. Pareciera que el Gobierno busca frenar el crecimiento empresarial y debilitar el patrimonio ciudadano. Algunos voceros de izquierda sugieren que mantener a las personas en la pobreza asegura votos para su proyecto político”, anotó.

Y expresó: “Esta miopía tributaria refleja un sesgo ideológico claro. Los colombianos y las empresas golpeadas tendrán en nosotros un vocero firme, votando en favor de los colombianos y contra este Gobierno ineficiente que pretende recaudar más sin capacidad de ejecutar nada. #NoMásImpuestos”.

Frente a los agudos cuestionamientos, este martes 2 de septiembre, el presidente Gustavo Petro respondió.

El presidente, Gustavo Petro, el 27 de agosto de 2025 en Bogotá
Gustavo Petro | Foto: Andrea Puentes - Presidencia de la República

“Todo esto es mentira. La reforma tributaria va hacia los más ricos del país. Dividendos, disminución de impuestos a empresas, alza en herencias, impuestos por fusiones empresariales, hidrcarburos, solo comestibles venenosos a la salud, vehículos de energías fósiles, reducción de impuestos a las energías limpias”, recalcó el mandatario colombiano.

Sumado a ello, las críticas contra la nueva reforma tributaria apuntan a que esa iniciativa sí toca el IVA, en relación con los juegos de suerte y azar en línea, al igual que las cuotas de administración de la propiedad horizontal no residencial y los servicios de parqueadero.

Además, impone este tributo a los combustibles: gasolina y ACPM, que quedarán gravados con un 10 % por dos años.

Capitolio Nacional de Colombia
Capitolio Nacional de Colombia es la sede del Congreso de la República de Colombia. | Foto: Getty Images

Pero ahí no para el tema, ya que se alertó que las bebidas alcohólicas, los vinos y aperitivos también tendrán que contribuir, pues se les aplicará la tarifa general del 19 %, de la cual cinco puntos se les pasarán a los departamentos para financiar la salud.

Contexto: Atención: Gregorio Eljach confirmó destitución de 10 años contra el excanciller Álvaro Leyva por caso pasaportes

“El impuesto al consumo de cervezas, con o sin alcohol, sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas está conformado por un componente específico y unoad valorem”, se desprende del proyecto radicado en el Congreso de la República, para su debate.

