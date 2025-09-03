Suscribirse

¿Cómo es el poderío militar de Venezuela vs. el de Estados Unidos?

EE. UU. tiene la mayor fuerza militar del mundo, mientras Venezuela se encuentra en el puesto 50 en una clasificación de 140 países.

Natalia Rodríguez Lozano

Practicante de Mundo 2025-2

3 de septiembre de 2025, 4:35 p. m.
Nicolás Maduro y Donald Trump
Nicolás Maduro y Donald Trump | Foto: Getty Images

Nicolás Maduro aseguró que defendería Venezuela en caso de ser atacada por Estados Unidos, lo que llevaría de manera inmediata a una lucha armada entre las tropas de ambos países, lo que nos lleva a preguntar, ¿En qué consiste el poder militar de estas dos naciones?

Contexto: Gustavo Petro arremete contra Donald Trump, de nuevo, en medio de la tensión con Venezuela: “Si esto es verdad, es un asesinato”

El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, mencionó el lunes en medio de una transmisión que “Venezuela vive la mayor amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años”, declaración que se dijo mientras Estados Unidos desplegó su armada naval sin precedentes e incluso, ya acabó con un barco que, de acuerdo con el gobierno estadounidense, estaba repleto de drogas.

Nicolás Maduro y Donald Trump
Nicolás Maduro y Donald Trump | Foto: AFP, GETTY Y USNAVY

Este hecho iría de la mano con la promesa de la Casa Blanca de luchar contra el narcotráfico, para lo que cuenta con siete embarcaciones de guerra, un submarino y aviones de vigilancia.

La fuerza militar estadounidense es evidente, según la web Global Firepower, Washington es la mayor potencia militar del mundo, mientras que Venezuela se sitúa en el puesto número 50 de una clasificación de 140 países.

Contexto: Delcy Rodríguez amenaza a EE. UU. mientras otro buque de guerra se acerca a Venezuela: “Seremos su peor pesadilla”

De acuerdo con el medio AS, Estados Unidos posee una cantidad abrumadora de aeronaves de guerra, con 13,043, en comparación con las 229 de Venezuela. La diferencia es igual de notable en los vehículos blindados: EE. UU. tiene 391,963, mientras que Venezuela cuenta con 8,802.

Donald Trump y Nicolás Maduro, junto a buques de guerra de Estados Unidos.
Donald Trump y Nicolás Maduro, junto a buques de guerra de Estados Unidos. | Foto: Getty Images

En el ámbito naval, la superioridad estadounidense es clara, con 440 embarcaciones de guerra frente a las 34 de Venezuela. Respecto al personal, EE. UU. tiene un ejército activo mucho más grande, con 1,328,000 soldados en servicio, mientras que Venezuela tiene 109,000. La misma brecha se observa en el personal de reserva, con casi 800,000 en Estados Unidos y solo 8,000 en Venezuela.

Contexto: Trump revela prueba reina del tráfico de drogas desde Venezuela: “Ataque letal”

“Es una amenaza extravagante, inmoral y sangrienta. Ellos han querido avanzar a la máxima presión militar, y nosotros hemos declarado la máxima preparación en Venezuela”, señaló Maduro, refiriéndose al despliegue armamentístico de EE. UU.

Por parte de EE. UU., sus acciones y comunicados recientes han apuntado a la utilización de la fuerza militar estadounidense para combatir lo que su administración describe como una amenaza de narcoterrorismo proveniente de Venezuela.

Donald Trump en Alaska
Donald Trump en Alaska | Foto: AFP

“Hace tiempo que llegan muchas drogas a nuestro país. Y estas venían de Venezuela y en grandes cantidades”, dijo Trump, desde la Casa Blanca.

Más tarde, el presidente, usando su plataforma Truth Social, afirmó que ese mismo día había ordenado un ataque militar estadounidense. Este ataque iba dirigido a narcoterroristas que transportaban drogas en aguas internacionales con destino a Estados Unidos. Como resultado de la operación, 11 personas murieron.

