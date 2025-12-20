Nación

Sismo sacude a Colombia el sábado 20 de diciembre; este fue el epicentro y la magnitud

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) se pronunció a través de su cuenta oficial en X.

Redacción Semana
20 de diciembre de 2025, 5:03 p. m.
Nuevo temblor en Colombia, se presentó el sábado, 20 de diciembre.
Nuevo temblor en Colombia, se presentó el sábado, 20 de diciembre.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó sobre un nuevo movimiento sísmico registrado en el país durante la mañana de este sábado, 20 de diciembre.

De acuerdo con la información oficial divulgada por la entidad, el temblor ocurrió a las 9:50 a. m., hora local, y tuvo como zona epicentral el municipio de Mutatá, ubicado en el departamento de Antioquia.

El sismo alcanzó una magnitud de 2.8 y fue clasificado como superficial, al registrarse a menos de 30 kilómetros de profundidad, una condición que suele incrementar la percepción del movimiento en áreas cercanas.

Tras conocerse el reporte, algunas personas manifestaron en redes sociales haber sentido el temblor, especialmente en municipios aledaños al epicentro. Como es habitual, el SGC habilitó su plataforma de reporte ciudadano para que quienes percibieron el movimiento puedan compartir su experiencia, información que resulta clave para los análisis técnicos posteriores.

Hasta el cierre de este reporte, no se han registrado daños materiales ni personas afectadas como consecuencia del evento.

Las autoridades locales y los organismos de gestión del riesgo continúan atentos, aunque señalaron que no se han activado protocolos de emergencia, dado que se trató de un sismo de baja magnitud.

Nuevo temblor en Colombia, esta vez en el epicentro fue Santa Marta.
Nuevo temblor en Colombia, esta vez en el epicentro fue Antioquia.

El Servicio Geológico Colombiano reiteró la importancia de acudir únicamente a fuentes oficiales para informarse sobre este tipo de fenómenos y recordó que la actividad sísmica hace parte de la dinámica natural del territorio colombiano, debido a la interacción de varias placas tectónicas.

Este movimiento se suma a los registros cotidianos que realiza la entidad en distintas regiones del país.

Al igual que varios países, Venezuela es una de las zonas que más expuesta está a sufrir de fuertes sismos.
Sismo en Colombia ¿cuál es la aplicación que le avisa que está temblando?

¿Qué hacer en un temblor?

El SGC aconseja que lo mejor en este tipo de casos es conservar la calma. “Esto permitirá actuar con mayor seguridad. Lo primero que se debe hacer es buscar protección. Si está en una construcción sismorresistente, ubíquese cerca de las columnas, debajo de un escritorio o en las zonas demarcadas como seguras, siempre lejos de los vidrios o elementos que puedan caer”, señaló la entidad.

Recomendaciones ante los temblores

- Si está en su vivienda, y solo si es posible, abra la puerta principal y de las habitaciones, porque se podrían trabar y dejarlo a usted y a su familia encerrados.

- Si está en la calle, observe su entorno y busque un lugar seguro. Procure estar lejos de postes y cables. Aléjese de las fachadas, pues pueden caer partes de la misma como ladrillos o vidrios. Con precaución, diríjase al centro de la calle y tenga cuidado con los vehículos, es posible que los conductores no hayan sentido el sismo.

Los temblores, que incluyeron dos eventos importantes en Nariño, han sido ampliamente sentidos en Pasto y sus alrededores.
La actividad sísmica en Colombia ha alcanzado un nuevo nivel de intensidad hoy, con varios sismos reportados en el sur del país. Foto: Getty Images

