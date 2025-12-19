NACIÓN

Tembló en Colombia hoy viernes, 19 de diciembre: este es el reporte del SGC

El Servicio Geológico Colombia emitió la alerta a través de las redes sociales.

Redacción Nación
19 de diciembre de 2025, 8:55 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia. Foto: Adobe Stock

En Colombia se han venido registrando diariamente movimientos sísmicos. El más reciente ocurrió este viernes, 19 de diciembre, a las 2:10 p. m., con epicentro en el municipio de Los Santos, Santander.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, la magnitud de ese temblor en Santander fue de 3.5, con una profundidad de 146 kilómetros.

Por el momento, no hay reportes de organismos de socorro y/o entidades locales sobre daños materiales en esa población, luego del temblor.

Recomendaciones del Servicio Geológico ante un sismo

Durante un sismo, el Servicio Geológico aconseja mantener la calma. Lo más importante es buscar protección de inmediato: si se encuentra en una edificación construida con normas sismorresistentes, ubíquese cerca de columnas, debajo de un escritorio o en zonas previamente identificadas como seguras. Evite permanecer cerca de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer.

La entidad también enfatiza la importancia de evacuar tan pronto como sea posible, siempre prestando atención al entorno para detectar posibles peligros. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite refugiarse debajo de los marcos de las puertas, ya que estos no son zonas seguras: pueden fracturarse o colapsar al disipar la energía del sismo.

Recomendaciones específicas según el lugar en el que se encuentre:

  • En su vivienda: si tiene la posibilidad, abra la puerta principal y las de las habitaciones, porque podrían trabarse y dejarlo encerrado a usted y a su familia.
  • En la calle: observe a su alrededor y busque un lugar seguro, lejos de postes, cables eléctricos y fachadas de edificios, que podrían desprender fragmentos como vidrios o ladrillos. Diríjase con precaución hacia el centro de la calle, pero tenga cuidado con el tránsito, ya que los conductores podrían no haber percibido el temblor.
  • Si conduce un vehículo: reduzca la velocidad y, si es posible, deténgase en un lugar seguro, alejado de postes, cables o vallas publicitarias.

