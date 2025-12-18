Nuevo temblor en Colombia: sismo se sintió con fuerza este jueves 18 de diciembre

El Servicio Geológico Colombia (SGC), que se encarga de monitorear la actividad sísmica en el país, dio a conocer un nuevo temblor que sacudió a una parte específica del país.

De acuerdo con el reporte oficial, el sismo que se registró sobre las 3:58 de la tarde de este jueves, 18 de diciembre, estuvo localizado a 22 kilómetros del municipio de Puerto Parra, en el departamento de Santander.

El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3.7, con una profundidad menor a 30 kilómetros, con epicentro en la población de Simacota de la misma región.

Algunos usuarios de la red social de X dieron a conocer sus reportes del sismo: “Se sintió duro como una roca en Barrancabermeja”, dijo el perfil Daniris Torres.

Por fortuna, este temblor no registró personas heridas ni víctimas que lamentar. Sin embargo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se mantiene alerta.

“Cuando la Tierra se mueve, nuestro trabajo garantiza información oportuna para orientar la toma de decisiones y proteger a las personas frente a emergencias derivadas de amenazas de origen geológico”, detalló el SGC en redes sociales.

¿Por qué tiembla tanto en Santander?

El Servicio Geológico Colombiano dio algunas explicaciones sobre la actividad sísmica en el departamento de Santander, donde dio a conocer que en esta región queda el Nido Sísmico de Bucaramanga.

“Un nido sísmico es una región que tiene una concentración inusual de actividad sísmica, de manera más o menos continua, y en Colombia tenemos el Nido Sísmico de Bucaramanga, una zona ubicada en el departamento de Santander (debajo del municipio de Los Santos), en donde se observa este tipo de actividad sísmica, con hipocentros localizados a profundidades intermedias, cerca de los 150 km por debajo de la superficie”, dijo la entidad inicialmente.

La entidad dio a conocer que existen al menos tres teorías de por qué tiembla tanto específicamente en el municipio de Los Santos.

“El Nido Sísmico de Bucaramanga tiene su origen asociado a fragmentos de placas tectónicas antiguas, ya inmersas o subducidas en el manto terrestre. Estas placas interactúan de forma compleja en esta zona reducida y los sismos que se producen tienen como epicentro al municipio de Los Santos”, agregó.