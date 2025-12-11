Mhoni Vidente soltó inesperada predicción sobre temblor que ocurriría en país latino antes de que acabe 2025: “Vienen días claves”

Mhoni Vidente se ha posicionado como una de las figuras más influyentes del ámbito esotérico en Latinoamérica, gracias a las predicciones y mensajes que difunde en distintos espacios mediáticos. Sus aciertos en diversos acontecimientos han generado sorpresa entre un amplio sector del público, que sigue de cerca cada una de sus revelaciones.

Recientemente, la pitonisa protagonizó un nuevo video de Unicable, donde quiso leer sus cartas y hablar de dos fechas claves en el cierre de 2025. La celebridad fue clara en que las cosas no se darán como se espera, pues no habrá un fin de año tranquilo.

Mhoni Vidente, que vaticinó un crudo suceso, explicó que habrá dos días claves para un país latino en específico, el cual podría pasar por situaciones un poco tediosas. La famosa apuntó que la ola de frío seguiría, arrasando con el clima en parte de México.

“Vienen días claves completamente para México en todos los sentidos. El 12 porque es el día de la Virgen de Guadalupe y el 13 porque es la revelación total de todas las energías cósmicas en el mundo entero. Es la combinación perfecta para que lo que pidas y desees se te vaya a dar”, explicó en el clip.

En sus declaraciones, la latina fue clara en que sabía que este año cerraría con otro suceso, relacionado con un posible temblor. Pese a que dio calma y explicó que no ocurriría en magnitudes peligrosas, sí sería como un aviso de movimientos de energía.

Mhoni Vidente, que habló sobre el Mundial 2026, enmarcó los dos días en los que pasaría y dejó la advertencia de que todo podía pasar.

“Se visualiza que viene una temporada de frío en estos días. También se ve que vaya a temblar el día 12 o 13, un sismo relativamente pequeño. Cuando tiembla esos días mágicos, es porque Dios está dando la señal o aprobación para cambiar”, aseguró.