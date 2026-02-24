Nación

“Tenemos oficina de sicarios”: la amenaza a funcionarios de la Fiscalía de parte de los implicados en el escándalo de la venta de expedientes

Ocho funcionarios, exfuncionarios y hasta un supuesto abogado resultaron capturados por hechos de corrupción en la Dirección de Lavado de Activos.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
24 de febrero de 2026, 4:48 p. m.
Los ocho capturados fueron presentados ante jueces de control de garantías para imputar cargos.
Los ocho capturados fueron presentados ante jueces de control de garantías para imputar cargos. Foto: Fiscalía General de la Nación

La investigación de la Fiscalía que puso al descubierto una red de corrupción al interior de la misma entidad dejó la captura de ocho personas entre funcionarios, exfuncionarios y falsos abogados. Algunos de los integrantes de la red criminal trataron de adelantarse a las investigaciones, incluso con amenazas a los testigos.

De acuerdo con la fiscal del caso, un implicado en este escándalo de corrupción en la Dirección de Lavado de Activos de la Fiscalía se acercó a un funcionario de la entidad para pedir acceso al expediente que corría en su contra; como no le permitieron, acudió a una sentencia, muy parecida a una amenaza.

YouTube video 5HJgDkL3U7Q thumbnail

“Hay que cuidar y proteger desde el Estado a las víctimas y a los testigos. En este caso, por esto la gravedad del daño causado y no contentos con los delitos que cometieron, porque si los testigos no quieren colaborar, ‘pues nos están denunciando, tenemos una oficina de sicarios, ustedes verán’, hoy tenemos identificadas ocho personas dentro de esta sustentación; cuántos serán en total, pues lo averiguaremos pronto”, dijo la Fiscalía en una audiencia.

Los ocho capturados fueron presentados ante jueces de control de garantías para imputar cargos que incluyen la violación de datos personales, la interceptación de comunicaciones, el concepto para elegir y las amenazas a los funcionarios de la Fiscalía que se encargaron de recibir las denuncias.

Medellín

El duro rifirrafe entre fiscal y abogado en caso que tiene a Daniel Quintero en el banquillo: “No estoy para seguir recibiendo irrespeto”

Bogotá

Alerta en Bogotá por casos de “paseo millonario”: cómo operan los delincuentes y recomendaciones clave para evitar ser víctima

Medellín

Así cayó la banda que robaba rolex, cartier y joyas de más de $500 millones a turistas en Medellín: esto los delató

Cúcuta

Cecilia Quintero, adulta mayor, murió esperando la entrega de medicamentos por parte de Cafam para su hijo discapacitado; la empresa se pronunció

Vehículos

¿Qué ciudades de Colombia tienen más cámaras de fotomultas en 2026? Ojo al ranking

Política

Tribunal deja en firme el nombramiento de Armando Benedetti como ministro del Interior

Medellín

Revelan detalles del asesinato de concejal en silla de ruedas en Antioquia: este sería el hombre que lo mandó a matar

Nación

Armada decomisa más de una tonelada de marihuana del Clan de Golfo en el Chocó

Nación

Taxista que llevó a Diana Ospina rindió declaración en la Fiscalía y entregó detalles de los hechos

Nación

Defensa de Nicolás Petro pide excluir la confesión del hijo del presidente Gustavo Petro en entrevista a SEMANA

“Hay órdenes de arriba”: narcopiloto habló con SEMANA y denunció cartel de corrupción en la Fiscalía, presuntamente dedicado a extorsionar a exnarcos

El ente acusador aseguró que los funcionarios comprometidos en esta red corrupta dedicada a extorsionar personas procesadas por lavado de activos y extinción de dominio, en su mayoría exnarcotraficantes, tenían incluso un libreto, un guion que tenían que seguir para asustar a las víctimas y obligarlas a pagar.

“No solo van a exigir 1.000 millones, sino que acechan a las víctimas varias semanas, presionándolas todos los días, y para eso enviaban a Luis Eduardo Riveros con la frecuencia y la insistencia que agobiaban a las víctimas; no sabían qué hacer, su voluntad estaba condicionada a que hoy me llaman, mañana llaman, pasado mañana llaman, al punto de que tuvieron en el hotel San Rafael entregar 300 millones de pesos desesperados”, señaló la fiscal del caso.

El expediente fue entregado a las víctimas en una USB y el número de proceso en una servilleta.
El expediente fue entregado a las víctimas en una USB y el número de proceso en una servilleta. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA

Las víctimas de las extorsiones entregaron su declaración en la Fiscalía y advirtieron que las personas capturadas no serían las únicas que estarían comprometidas con estos hechos de corrupción, que hay más funcionarios comprometidos, incluso de alto rango, y que tendrían poder no solo en el nivel de acusador, sino en la Policía.

Más de Nación

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero será imputado junto a 12 exfuncionarios más el próximo 25 de marzo. Él pidió trasladar su proceso a Bogotá.

El duro rifirrafe entre fiscal y abogado en caso que tiene a Daniel Quintero en el banquillo: “No estoy para seguir recibiendo irrespeto”

x

Alerta en Bogotá por casos de “paseo millonario”: cómo operan los delincuentes y recomendaciones clave para evitar ser víctima

Capturados en Medellín, Antioquia.

Así cayó la banda que robaba rolex, cartier y joyas de más de $500 millones a turistas en Medellín: esto los delató

Cecilia Quintero murió mientras reclamaba la entrega de medicamentos para su hijo en Cafam, en Cúcuta.

Cecilia Quintero, adulta mayor, murió esperando la entrega de medicamentos por parte de Cafam para su hijo discapacitado; la empresa se pronunció

Cámaras de Fotomultas

¿Qué ciudades de Colombia tienen más cámaras de fotomultas en 2026? Ojo al ranking

Armando Benedetti, ministro del Interior.

Tribunal deja en firme el nombramiento de Armando Benedetti como ministro del Interior

Las autoridades investigan los hechos.

Revelan detalles del asesinato de concejal en silla de ruedas en Antioquia: este sería el hombre que lo mandó a matar

Operativo de la Armada en el Chocó contra el Clan del Golfo.

Armada decomisa más de una tonelada de marihuana del Clan de Golfo en el Chocó

Barrio Triste, Medellín

Este es el secreto detrás del nombre del barrio más ruidoso de Medellín

Así son las casas coloniales del barrio El Prado de Barranquilla.

Imperdibles barrios tradicionales de la ciudad de Barranquilla

Noticias Destacadas