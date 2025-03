Testigo le respondió directamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez. “Nunca, jamás me dijo que buscara a Enrique Pardo”

En la última etapa de la declaración, el exmandatario tomó la palabra y le hizo una pregunta directa a la testigo. “Vicky, me voy a referir a usted como siempre le he dicho por la confianza, usted no es una persona extraña para mí (...) Con todo respeto le voy a hacer esta pregunta. Usted nos ha dicho que se conoció con Ricardo Williamson ese 31 de diciembre (de 2017) para mí es muy importante saber, y que la señora juez y la opinión ciudadana sepan esto. Antes que tuviera ese contacto, alguna vez le dije yo que buscara a Ricardo Williamson o a Enrique Pardo Hasche”.