“Yo entiendo que la defensa esté aquí (en referencia a los abogados de las víctimas) y estén pendientes, pero yo me pongo muy nerviosa porque ellos hablan, se pasan mensajes (…). Se hablan entre ustedes al oído. La verdad es que yo merezco respeto. Se pasan el teléfono y yo me pongo muy nerviosa”, resaltó Jaramillo.

La asesora política indicó que durante toda la jornada, que ya se extiende por cuatro horas, ha intentado responder “lo más rápido” a las preguntas de la Fiscalía. “Yo estaba en un instante acá, mirando la pregunta de la señora fiscal (…) y el señor abogado hace así con las manos, yo me pongo nerviosa, soy humana. Yo quisiera que me diera la posibilidad de estar tranquila. Si yo miro, los veo hablando, se dicen secretos, se pasan el teléfono, pues me siento nerviosa”.