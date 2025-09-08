Suscribirse

Nación

Cuatro militares heridos, uno de gravedad, deja un nuevo ataque con explosivos en el Putumayo

Los uniformados hacen parte de la Armada Nacional.

Redacción Semana
8 de septiembre de 2025, 9:32 p. m.
Más de 280 minas antipersonal y 260 tatucos, entre otros elementos, eran almacenados por las disidencias Franco Benavides. Su uso estaría destinado a atentar contra la Fuerza Pública y la población civil.
Tres militares heridos, uno de gravedad, deja nuevo un ataque con explosivos en el Putumayo. | Foto: Ejército Nacional

No para la violencia en contra de los integrantes de la fuerza pública. Fuentes militares confirmaron un nuevo ataque criminal contra la Armada en La Tagua, Putumayo.

Según la información, las tropas fueron atacadas con tatucos que impactaron contra las unidades, ocasionando heridas a cuatro uniformados, de los cuales uno fue de gravedad.

Fuentes de la Armada indicaron que se están atendiendo a los heridos, reforzando la seguridad del punto y haciendo la verificación de los daños materiales para entregar un parte oficial.

En los videos que han circulado en las redes se ven instalaciones completamente destruidas y militares ayudándose entre sí después del violento ataque.

El reporte preliminar señala que en el área general de La Tagua, municipio de Puerto Leguízamo, unidades de superficie y de infantería de Marina de la Fuerza Naval de la Amazonía, fueron atacadas con un Artefacto Explosivo Improvisado –AEI-, presuntamente por las disidencias de las Farc Carolina Ramírez.

En la Base de Entrenamiento de Infantería de Marina en Coveñas, Sucre, un destacamento de 60 mujeres del pelotón de infantería marcó un hito al realizar por primera vez en la historia de la Armada Nacional de Colombia el solemne juramento a la bandera. (Colprensa - Mariano Vimos)
Cuatro infantes de marina heridos en ataque de las disidencias de las Farc en Putumayo. | Foto: El país

El ataque produjo heridas a cuatro infantes de marina profesionales, los cuales fueron trasladados de inmediato a un Establecimiento de Sanidad Militar del Ejército y posteriormente fueron evacuados hacia la ciudad de Florencia, Caquetá.

Dos buques y un elemento de combate fluvial de la Armada fueron afectados con la onda explosiva.

Es de anotar que la fuerza pública se ha visto afectada en los últimos días con varias acciones criminales en su contra por parte de los grupos criminales.

Los casos más graves de los últimos días han sido el registrado en Amalfi, Antioquia, donde un helicóptero de la Policía fue derribado en un campo minado dejando a 13 policías asesinados, los recientes secuestros de militares por parte de la comunidad en El Retorno, Guaviare, y en El Tambo, Cauca, y el caso en Putumayo en donde dos sujetos rociaron con gasolina a militares y les prendieron fuego.

Un tercer soldado resultó quemado mientras brindaba los primeros auxilios a sus compañeros. Respecto al estado clínico de los heridos, dijo el Hospital Militar que: “ingresó a nuestras instalaciones, el Subteniente Miguel Ángel Mejía Gutiérrez, quien se encuentra en la Unidad de Cuidado Intensivo, en estado crítico y bajo observación estrecha y tratamiento por parte de un equipo médico multidisciplinario; con pronóstico reservado”.

General en retiro José Henry Pinto, asumió como director del Hospital Militar
No se descarta que los infantes de marina heridos en Putumayo lleguen trasladados al Hospital Militar. | Foto: César Flechas - Semana

“Así mismo informamos que los dos soldados profesionales que ingresaron el día de ayer han presentado evolución satisfactoria y actualmente se encuentran hospitalizados en pisos, en condiciones clínicas estables, requiriendo supervisión médica permanente”, agregó la autoridad militar.

Frente a los casos de los militares secuestrados por la comunidad, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, condenó los hechos e indicó que se están evaluando experiencias de otros países de mayor contención para darle herramientas a los uniformados para poder enfrentar estas situaciones.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Bolivia vs. Brasil: canal y hora para ver desde Colombia a Carlo Ancelotti en la altura

2. Petro, con el fantasma de la descertificación, se sube al bus de la fumigación aérea de cultivos ilícitos aplaudida por Cabal, De la Espriella y Duque

3. El discurso del jefe del Pentágono a bordo de un buque militar cerca de Venezuela: “No es un entrenamiento, es un ejercicio real”

4. Isabella Ladera tomó drástica decisión tras filtración de video con Beéle: “Tampoco voy a esconderme”

5. Diosdado Cabello cambió su discurso frente a la situación con EE. UU.: esto dijo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Armada colombianaFuerzas MilitaresPutumayo

Noticias Destacadas

Son señaladas de comercializar pesos colombianos y mexicanos, dólares y euros falsos por redes sociales

Cajas y bolsas llenas de dólares falsos encontró la Fiscalía en un operativo para capturar a una banda de falsificadores

Redacción Semana
Más de 280 minas antipersonal y 260 tatucos, entre otros elementos, eran almacenados por las disidencias Franco Benavides. Su uso estaría destinado a atentar contra la Fuerza Pública y la población civil.

Tres militares heridos, uno de gravedad, deja nuevo un ataque con explosivos en el Putumayo

Redacción Semana
Laura Daniela Villamil sufrió graves heridas

Abogado de Laura Daniela Villamil desmiente versiones sobre la indemnización que recibió la bailarina tras quemarse en Andrés Carne de Res

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.