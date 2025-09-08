Tres militares heridos, uno de gravedad, deja nuevo un ataque con explosivos en el Putumayo

No para la violencia en contra de los integrantes de la fuerza pública. Fuentes militares confirmaron un nuevo ataque criminal contra la Armada en La Tagua, Putumayo.

Según la información, las tropas fueron atacadas con tatucos que impactaron contra las unidades, ocasionando heridas a cuatro uniformados, de los cuales uno fue de gravedad.

Fuentes de la Armada indicaron que se están atendiendo a los heridos, reforzando la seguridad del punto y haciendo la verificación de los daños materiales para entregar un parte oficial.

En los videos que han circulado en las redes se ven instalaciones completamente destruidas y militares ayudándose entre sí después del violento ataque.

El reporte preliminar señala que en el área general de La Tagua, municipio de Puerto Leguízamo, unidades de superficie y de infantería de Marina de la Fuerza Naval de la Amazonía, fueron atacadas con un Artefacto Explosivo Improvisado –AEI-, presuntamente por las disidencias de las Farc Carolina Ramírez.

El ataque produjo heridas a cuatro infantes de marina profesionales, los cuales fueron trasladados de inmediato a un Establecimiento de Sanidad Militar del Ejército y posteriormente fueron evacuados hacia la ciudad de Florencia, Caquetá.

Dos buques y un elemento de combate fluvial de la Armada fueron afectados con la onda explosiva.

Es de anotar que la fuerza pública se ha visto afectada en los últimos días con varias acciones criminales en su contra por parte de los grupos criminales.

Los casos más graves de los últimos días han sido el registrado en Amalfi, Antioquia, donde un helicóptero de la Policía fue derribado en un campo minado dejando a 13 policías asesinados, los recientes secuestros de militares por parte de la comunidad en El Retorno, Guaviare, y en El Tambo, Cauca, y el caso en Putumayo en donde dos sujetos rociaron con gasolina a militares y les prendieron fuego.

Un tercer soldado resultó quemado mientras brindaba los primeros auxilios a sus compañeros. Respecto al estado clínico de los heridos, dijo el Hospital Militar que: “ingresó a nuestras instalaciones, el Subteniente Miguel Ángel Mejía Gutiérrez, quien se encuentra en la Unidad de Cuidado Intensivo, en estado crítico y bajo observación estrecha y tratamiento por parte de un equipo médico multidisciplinario; con pronóstico reservado”.

“Así mismo informamos que los dos soldados profesionales que ingresaron el día de ayer han presentado evolución satisfactoria y actualmente se encuentran hospitalizados en pisos, en condiciones clínicas estables, requiriendo supervisión médica permanente”, agregó la autoridad militar.