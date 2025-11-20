Suscribirse

Nación

“Tú tienes cosas mías y yo también tengo cosas tuyas”, Nicolás Petro, a Day Vásquez, tras ofrecer un “contrato”

El hijo del presidente Gustavo Petro y vinculado a la Lista Clinton, le hizo un ofrecimiento a Day Vásquez.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
21 de noviembre de 2025, 3:35 a. m.
Day Vásquez y Nicolás Petro
Day Vásquez y Nicolás Petro | Foto: Redes sociales

Son varios los intentos de la defensa y el propio Nicolás Petro por tumbar el principio de oportunidad de Day Vásquez con la Fiscalía y que la convirtió en la principal testigo en contra del hijo del presidente Gustavo Petro, en el juicio por lavado de activos.

El abogado del exdiputado solicitó una audiencia de revocatoria del principio de oportunidad de la exnuera del presidente de la república, insistió que la negociación con la Fiscalía tiene varias irregularidades que afectan directamente a su cliente. En sus redes sociales, el defensor ha lanzado varios y cuestionables reparos en contra de Day Vázquez.

“Señora Daysuris del Carmen, su búsqueda de likes y su emprendimiento político de odio la están llevando a autoincriminarse. Su propio trino muestra cómo pretendió convertir en “contrato de confidencialidad” el dolor ajeno”, dijo el abogado de Nicolás Petro.

Day Vásquez le contestó al abogado por la misma ruta, las redes sociales, un escenario de discusión pública que normalmente los abogados alejan de su trabajo, pero que en la defensa de Nicolás Petro, parece medular. Day le recordó, con chats, que fue el exdiputado quien ofreció un “contrato de confidencialidad” a ella.

“Tanto tú como yo queremos tener tranquilidad. Te propongo que nos divorciemos, que conciliemos y hasta se firme un contrato de confidencialidad y todos quedar más tranquilos”, señala la primera parte del chat que reveló Day Vásquez.

En la misma conversación, la hora testigo de la Fiscalía en el juicio contra Nicolás Petro, le respondió insistiendo que no va a firmar el divorcio y tampoco contratos de confidencialidad como los que propone el hijo del presidente de la República en el chat.

Contexto: Day Vásquez, al presidente Gustavo Petro, por dinero de Santander Lopesierra: “No lo desconocías”

Day Vázquez le explica al abogado de Nicolás Petro que tiene todas las pruebas necesarias para demostrar que los señalamientos del hijo del presidente de la república están plagados de falsedades y que sería el mismo Nicolás quien le estaría diciendo mentiras a su propio abogado.

“Siempre hay pruebas. Insisto… Parece que tus clientes no te tienen confianza y por eso no te dicen la verdad. Y por eso continúas cometiendo errores. Todo esto sucedió a finales de 2022”, dijo Day Vásquez en sus redes sociales.

| Foto: nstagram Day Vásquez

La respuesta de Day Vázquez a los ataques del abogado de Nicolás Petro se suman a una denuncia que presentarán de la Fiscalía luego de recibir varias amenazas en las que advierten se estarían ofreciendo fotografías íntimas suyas para publicarlas en sitios web con contenido para adultos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ella es Vanessa Pulgarín, la representante de Colombia que deslumbró en Miss Universo 2025

2. El mensaje de Nayib Bukele tras el fracaso del ‘Bolillo’ Gómez con El Salvador y la no clasificación al Mundial 2026

3. Miss Universe 2025: México se coronó como ganadora y video le da la vuelta al mundo

4. Ella es Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025: así fue el momento de la coronación

5. Dan detalles de la reunión para la llegada de James Rodríguez a Millonarios: cifra sorprende

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Day VásquezNicolás PetroLista Clinton

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.