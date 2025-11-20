Son varios los intentos de la defensa y el propio Nicolás Petro por tumbar el principio de oportunidad de Day Vásquez con la Fiscalía y que la convirtió en la principal testigo en contra del hijo del presidente Gustavo Petro, en el juicio por lavado de activos.

El abogado del exdiputado solicitó una audiencia de revocatoria del principio de oportunidad de la exnuera del presidente de la república, insistió que la negociación con la Fiscalía tiene varias irregularidades que afectan directamente a su cliente. En sus redes sociales, el defensor ha lanzado varios y cuestionables reparos en contra de Day Vázquez.

Siempre hay pruebas.



Insisto… parece que tus clientes no te tienen confianza y por eso no te dicen la verdad.



Y por eso continúas cometiendo errores.



Todo esto sucedió a finales de 2022 pic.twitter.com/TMG8H4iAc2 — 🌙 Day Vásquez C (@Daysvasquezc) November 20, 2025

“Señora Daysuris del Carmen, su búsqueda de likes y su emprendimiento político de odio la están llevando a autoincriminarse. Su propio trino muestra cómo pretendió convertir en “contrato de confidencialidad” el dolor ajeno”, dijo el abogado de Nicolás Petro.

Day Vásquez le contestó al abogado por la misma ruta, las redes sociales, un escenario de discusión pública que normalmente los abogados alejan de su trabajo, pero que en la defensa de Nicolás Petro, parece medular. Day le recordó, con chats, que fue el exdiputado quien ofreció un “contrato de confidencialidad” a ella.

“Tanto tú como yo queremos tener tranquilidad. Te propongo que nos divorciemos, que conciliemos y hasta se firme un contrato de confidencialidad y todos quedar más tranquilos”, señala la primera parte del chat que reveló Day Vásquez.

En la misma conversación, la hora testigo de la Fiscalía en el juicio contra Nicolás Petro, le respondió insistiendo que no va a firmar el divorcio y tampoco contratos de confidencialidad como los que propone el hijo del presidente de la República en el chat.

Day Vázquez le explica al abogado de Nicolás Petro que tiene todas las pruebas necesarias para demostrar que los señalamientos del hijo del presidente de la república están plagados de falsedades y que sería el mismo Nicolás quien le estaría diciendo mentiras a su propio abogado.

“Siempre hay pruebas. Insisto… Parece que tus clientes no te tienen confianza y por eso no te dicen la verdad. Y por eso continúas cometiendo errores. Todo esto sucedió a finales de 2022”, dijo Day Vásquez en sus redes sociales.

| Foto: nstagram Day Vásquez