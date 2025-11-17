Suscribirse

Política

Day Vásquez, al presidente Gustavo Petro, por dinero de Santander Lopesierra: “No lo desconocías”

La exesposa de Nicolás Petro le envió un mensaje al presidente de la República, recordando que habló con él antes de revelar todo públicamente.

Redacción Semana
18 de noviembre de 2025, 1:21 a. m.
Day Vásquez le respondió al presidente Gustavo Petro, en medio de la polémica por el proceso de Nicolás Petro.
Day Vásquez le respondió al presidente Gustavo Petro, en medio de la polémica por el proceso de Nicolás Petro. | Foto: Presidencia/Semana

Un nuevo capítulo en el proceso judicial que se le sigue a Nicolás Petro, por presuntamente haber recibido dinero del narcotráfico para la campaña presidencial de su padre, Gustavo Petro, volvió a generar polémica.

SEMANA reveló detalles del expediente que se encuentra en poder de la Fiscalía y que advierte cómo la plata del narcotráfico habría entrado a la campaña y el encargado del recaudo habría sido Nicolás Petro.

Contexto: Nicolás Petro y la lista Clinton: chats, audios y cheques demostrarían que hubo plata del narcotráfico en sus cuentas

De acuerdo con la información conocida por este medio, existen chats, audios y declaraciones que advierten de qué forma y de parte de quién llegaron los aportes a la campaña Petro Presidente 2022.

Ya las pruebas en contra de Nicolás Petro fueron aceptadas por un juez de conocimiento y la Fiscalía lo tiene a las puertas de un juicio por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Estas revelaciones levantaron ampolla en el presidente de la República y la defensa de su hijo, quienes le salieron al paso a las pruebas presentadas y reprocharon lo que desde hace meses está en el expediente de Nicolás Petro.

En su criterio, estas no prueban nada. Incluso, revelaron videos de los testigos en declaraciones ante la Fiscalía, como la de Samuel Santander Lopesierra, donde niega conocer a Nicolás, un testimonio que SEMANA también reveló en el artículo.

“¿Por qué revista Semana dijo que dineros de este señor Lopesierra habían entrado en mi campaña, cuando todas las pruebas dicen lo contrario? Busca que su mentira sea prueba en EE. UU., eso se llama traición a la patria y sedición", escribió el mandatario colombiano.

Sin embargo, Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro y quien ha sido parte fundamental en el proceso, respondió al video donde aparece Lopesierra asegurando que no conoce al hijo del presidente Gustavo Petro. “Sí lo conoce”, escribió en su cuenta de X.

Contexto: “Sí lo conoce”: Day Vásquez desmiente al abogado de Nicolás Petro sobre el exnarco conocido como el Hombre Marlboro

Posteriormente, el mandatario colombiano escribió también en su cuenta de X: “El entramado del clan Char usado por la junta del narcotráfico infiltrada en la fiscalía y deseosa de no perder su poder. Aprovechar el dolor del amor que se acaba. Usar los odios que genera una separación para fines políticos”.

Esta reacción se dio a un artículo donde se refieren al papel de Day Vásquez en todo este entramado, por lo que la exesposa de Nicolás Petro le respondió de forma clara al presidente Gustavo Petro.

“Presidente, yo he sido muy prudente y respetuosa contigo, pero recuerda que en febrero de 2023 nos reunimos porque así lo quisiste, y en ese encuentro te conté todo lo que había sucedido durante la campaña presidencial, te conté que Nicolas le había recibido dinero a Santander Lopesierra, entre otros…”, señaló Day Vásquez.

También le recordó: “Un mes después, decidí que todo fuese público. Pero quise hacer lo correcto e informarte, ahí me dijiste que eso te perjudicaría. No lo desconocías, te lo dije a ti primero antes de salir a decirlo públicamente...”.

