El hijo del presidente Gustavo Petro está a las puertas de un juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Las pruebas y el expediente contra Nicolás Petro, revelados en SEMANA, le siguen sacando ampolla al hijo del presidente, al propio presidente Gustavo Petro y a su defensa. Los chats, los audios y las declaraciones advierten de qué forma y de parte de quién llegaron los aportes a la campaña Petro Presidente 2022.

La Fiscalía tiene a las puertas de un juicio a Nicolás Petro y por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Las pruebas en su contra fueron aceptadas por el juez de conocimiento, las mismas que incluyen la voz y las palabras del propio Nicolás Petro, cuando discutía cómo repartir y recibir el dinero en efectivo.

SI LO CONOCE. https://t.co/bEOKAhdjCk — 🌙 Day Vásquez C (@Daysvasquezc) November 16, 2025

La defensa de Nicolás Petro y el presidente Petro le salieron al paso a las revelaciones de SEMANA, reprocharon lo que desde hace meses está en el expediente y que en su criterio no prueba nada. Incluso revelan pruebas, como videos de los testigos en declaraciones ante la Fiscalía.

Presentaron un video con la declaración de Samuel Santander Lopesierra, en la que niega conocer a Nicolás Petro, un testimonio que SEMANA reveló en el artículo al que hacen mención y donde, obviamente, se aleja del hijo del presidente Gustavo Petro y la campaña presidencial.

La respuesta de la defensa de Nicolás Petro y el propio presidente Gustavo Petro, generó una reacción por la misma vía, redes sociales, de Day Vásquez, la exnuera del presidente Petro y donde advierte que Lopesierra “sí conoce” al hijo del presidente.