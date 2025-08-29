Suscribirse

Nación

Tumban nombramiento de la periodista Luz Helena Fonseca en la Embajada de Ecuador

El Consejo de Estado ratificó la sentencia del Tribunal de Cundinamarca, que declaró nulo el decreto de ese nombramiento diplomático.

Redacción Semana
29 de agosto de 2025, 1:49 p. m.
La SIC llegó hasta el Palacio de San Carlos en Bogotá, sede de la Cancillería, para realizar la inspección.
Palacio de San Carlos en Bogotá, sede de la Cancillería. | Foto: guillermo torres-semana

La Sección Quinta del Consejo de Estado salvó los nombramientos de la Defensora del Pueblo, Iris Marín, y del embajador en Suecia, Guillermo Reyes, pero no corrió la misma suerte Luz Helena Fonseca, la periodista que desde principios del año pasado, tenía una demanda en contra del acto que la designó como Consejera en la Embajada de Ecuador.

En el fallo se confirmó: “La sentencia del 12 de diciembre de 2024, proferida por la Subsección «A» de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se declaró la nulidad del Decreto 2152 del 13 de diciembre de 2023, por medio del cual se designó en provisionalidad a la señora Luz Helena Fonseca Castillo en el cargo de consejera de relaciones exteriores”.

ChatGPT predijo algunos de los hechos más importantes que le esperan a Colombia.
La periodista Fonseca representó a Colombia en Ecuador desde diciembre de 2023. | Foto: Getty Images

En diciembre de 2023, Fonseca fue designada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro como funcionaria provisional en la embajada de Ecuador, pero dos meses después su nombramiento fue demandado en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

El caso terminó llegando hasta la Sección Quinta del Consejo de Estado que, tras revisar las pruebas del proceso, determinó que para el momento en que se expidió el acto que dejó a la periodista en ese cargo, había dos funcionarios de carrera disponibles para llegar a la consejería de la Embajada en el vecino país.

Solo con esa situación, el alto tribunal confirmó que “no era posible efectuar el nombramiento en provisionalidad de la señora Luz Helena Fonseca Castillo”.

La defensa de la periodista cuestionó en la sentencia del Tribunal que se aplicó de manera errónea las reglas de alternancia y disponibilidad, al desconocer la facultad del nominador y sin considerar la insuficiencia estructural de consejeros de carrera frente al número de cargos existentes.

Contexto: Funcionarios de la Procuraduría se tomaron la Cancillería por la indagación sobre la residencia a Carlos Ramón González en Nicaragua

En cuanto a ese argumento, la Sección Quinta amplió: “Sobre la aplicación de los citados preceptos normativos, la Sala ha sido clara en explicar que la alternación constituye una situación administrativa especial que impone a los funcionarios de carrera diplomática y consular el deber de alternar su servicio entre la planta interna (tres años) y la planta externa (cuatro años), según lo dispone el artículo 37 del Decreto Ley 274 de 2000”.

La sentencia también cuestionó el argumento de la apelación sobre el desconocimiento de la facultad del nominador, pues cuenta con un margen de apreciación para determinar el funcionario más idóneo para el cargo, pero no puede optar por la provisionalidad cuando hay servidores de carrera disponibles.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La nueva política de Costco que entrará en vigencia a partir del 31 de agosto: estos serán los clientes beneficiados

2. “¡Dios mío!”: esta fue la sorpresiva reacción de Gustavo Petro a un trino que criticó una obra de su gobierno

3. Esposo de Aída Victoria Merlano responde a Yina Calderón por tildarlo de “infiel” y meterse con su pareja: “Hay que ser muy basura”

4. Ante macabras amenazas de muerte contra Adriana Lucía, Petro pide acción de la Policía, “cuentas robots que pagan empresarios oscuros y mafias”

5. Egan Bernal subió puestos en la Vuelta a España: clasificación general tras la etapa 7

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Consejo de EstadoEcuadorCancillería

Noticias Destacadas

La cantante cuestionó el video que compartió el máximo mandatario.

Ante macabras amenazas de muerte contra Adriana Lucía, Petro pide acción de la Policía, “cuentas robots que pagan empresarios oscuros y mafias”

Redacción Nación
Murió Miguel Uribe Turbay

ICBF aclara versiones sobre el menor fugado y relacionado con el atentado que acabó con la vida de Miguel Uribe Turbay

Redacción Nación
Cada vez crece el misterio de qué fue lo que le pasó a la niña.

Se conoce el video del momento exacto en que desapareció Valeria Afanador: hay varios detalles que llaman la atención

Redacción Nación

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.