Funcionarios de la Procuraduría se tomaron la Cancillería por la indagación sobre la residencia a Carlos Ramón González en Nicaragua

La Procuraduría General de la Nación arrancó las inspecciones a raíz de la indagación disciplinaria que abrió por las gestiones del Gobierno Petro para que Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y prófugo de la justicia por el caso UNGRD, obtuviera la residencia en Nicaragua.

Desde las 9:00 a. m. de este viernes 22 de agosto, un equipo delegado de la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría, arrancó la inspección en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, ubicado en el centro de Bogotá.

Los funcionarios de la entidad tratan de recolectar toda la información posible que les permita identificar que servidores habrían facilitado que González recibiera ese beneficio en el país centroamericano, a pesar de que la justicia en Colombia lo busca por varios delitos relacionados con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

El pasado 15 de agosto, la Procuraduría abrió la indagación contra funcionarios por determinar del Gobierno Petro. Ahora, realizan una inspección a la Cancillería con los indicios de que ahí pudo empezar el entramado de irregularidades que dejó al exdirector del Dapre fuera del país y prófugo de la justicia.

Carlos Ramón González y el documento exclusivo conocido por SEMANA. | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO.

TTodo este caso se destapó después de conocerse un documento oficial que demuestra las gestiones de la Embajada de Colombia en Nicaragua para renovar la residencia de González, en momentos en que estaba salpicado en uno de los mayores escándalos de corrupción del actual gobierno.

El documento advertía que la residencia de Carlos Ramón en Nicaragua vencía el pasado 14 de junio, por lo que solicitaron “el apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería para regularizar el estado migratorio, se renueve la residencia del compañero González”.

La Procuraduría trata de establecer en la Cancillería qué funcionarios habrían participado en este entramado de irregularidades, que mantiene en vilo una de las investigaciones más importantes sobre el manejo del presupuesto de la UNGRD durante la administración de Olmedo López.