UIAF asegura que escolta del secretario general de la Cámara no registra ingresos que justifiquen el dinero que portaba

En días pasados se dio la captura del escolta de Jaime Luis Lacouture, secretario general de la Cámara de Representantes, quien al momento de su detención contaba con un grueso monto de dinero.

Jaime Luis Lacouture, secretario general de la Cámara de Representantes. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

Las autoridades realizaron la verificación del caso y el ciudadano Luis Alfredo Acuña quedó en libertad. Sin embargo, en las últimas horas el programa 6AM W compartió el informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero, que determinó, tras un análisis de los movimientos financieros y las ganancias del escolta, que no se encontró alguna serie de ingresos que justifiquen el dinero con el cual fue capturado.

Acuña fue sorprendido con 145 millones de pesos en efectivo en el municipio de Hatonuevo, cuando fue requerido para un control de rutina por las autoridades que informaron de lo sucedido.

“Para el periodo 2025 a enero 2026, no registran ingresos financieros que soporten una presunta justificación del dinero que transportaba al momento de su captura”, señala el informe compartido por el medio citado.

Junto a esto, se señala por parte de la UIAF que el pasado 20 de enero de 2026 el secretario de la cámara habría realizado seis transacciones por $ 130.000.000 a diversas cuentas sin que el dinero transferido saliera de sus cuentas.

“Se identificó que para 20/01/2026,el señor JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA realizó depósitos en efectivo en la ciudad de Bogotá por $ 130.000.000 en 6 transacciones a diferentes titulares.Llama la atención que no se observa que estos dineros hayan salido de sus productos financieros, a excepción de un retiro en efectivo el 13/01/2026 por valor de $ 35.000.000 que retiró de sus productos financieros” destaca el documento citado.

Hay que recordar que el caso se encuentra en investigación con el objetivo de determinar el origen de los fondos.

¿Cómo fue el proceso de captura del escolta?

Tras una verificación al vehículo en el cual se transportaba Luis Alfredo Acuña, se encontró el monto de dinero y material electoral; desde ese momento las autoridades iniciaron las primeras investigaciones del caso.

La Policía capturó al escolta del secretario de la cámara de representantes, José Luis Lacouture Foto: Suministrada (API)

El director nacional de la Policía, general William Rincón, entregó detalles de lo ocurrido: “El dinero fue hallado oculto en un vehículo en el que también se encontró propaganda política alusiva a un candidato al Senado. Los recursos estaban distribuidos en siete sobres, marcados con los nombres de dos municipios y un corregimiento, lo que evidenciaría una posible estructura para la comisión de delitos electorales. En el procedimiento fueron capturadas dos personas, quienes deberán responder ante las autoridades competentes”.