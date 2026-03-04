¿Qué pasará con el escolta del secretario de la Cámara de Representantes capturado con 145 millones de pesos y material electoral?

Luis Alfredo Acuña, contratista de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y vinculado al esquema de protección del actual secretario de la Cámara de Representantes, José Luis Lacouture, fue capturado cuando tenía en su poder 145 millones de pesos, además de publicidad electoral que impulsaba la candidatura al Senado de Daniel Restrepo, por el Partido Conservador.

La Policía de La Guajira lo presentó a la Fiscalía por el delito de omisión de reportes sobre transacciones en efectivo, movilización o almacenamiento, un tipo penal bastante particular que en muy pocas ocasiones se atribuye a alguien procesado por tener una millonaria suma de dinero en efectivo sin justificación.

El delito que se atribuye a Acuña y al otro hombre que lo acompañaba en el vehículo, con el dinero incautado y el material electoral, no garantiza la privación de la libertad, es decir, la imposición de una medida de aseguramiento en centro de reclusión o detención domiciliaria. Lo que advierten expertos penalistas es que podrían quedar en libertad una vez se surtan las audiencias preliminares.

Hasta el momento, ninguna persona o funcionario se ha atribuido la propiedad del efectivo repartido en sobres de manila en el vehículo que transportaba al escolta del secretario de la Cámara de Representantes, ni tampoco la responsabilidad del material electoral que impulsaba la campaña del candidato al Senado por el Partido Conservador.

Él es Jaime Luis Lacouture, secretario general de la Cámara, a quien le capturaron un escolta con dinero en efectivo y propaganda política

En el operativo de captura e incautación, los policías del departamento de La Guajira lograron determinar que el dinero, al parecer, tenía un destino, unos receptores. Supuestos líderes políticos en los municipios de Riohacha, Dibulla y el corregimiento de Mingueo. Cada sobre tenía el nombre de un supuesto beneficiario.

El listado de destinatarios es el siguiente: Debora Barros, Beba Ramírez, Kevin Cantillo, Rosa Pacheco, Edwin Solano, Cristian Bermúdez, Ghandy R. Cada nombre estaba en los sobres junto con una suma de efectivo, además del material electoral.

La Policía capturó al escolta del secretario de la cámara de representantes, José Luis Lacouture Foto: Suministrada (API)

La otra persona que estaba en el vehículo y que también resultó capturada fue identificada como Rodrigo Antonio Brujes, a quien la Fiscalía le imputará el mismo delito y cuya suerte judicial será compartida. Se espera que en las próximas horas se defina el proceso de judicialización, es decir, si termina en la cárcel o si quedan en libertad.