Un cirujano, profesor universitario y exconsultor de Minsalud, es el nuevo director Medicina Legal

Ariel Emilio Cortés Martínez, es el nuevo director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. La fiscal Luz Adriana Camargo posesionó a este médico cirujano al frente de la entidad responsable del centro tecnológico y forense de la justicia en Colombia. La jefe del ente acusador aseguró que las víctimas serán prioridad en esta nueva administración.

Cortés Martínez es profesor universitario, médico cirujano de profesión y ha estado al frente como director de diferentes clínicas y hospitales. Sirvió como consultor del Ministerio de Salud y su trayectoria es, en criterio de la fiscal general, la mejor carta de presentación en una coyuntura donde se exigen resultados para el esclarecimiento de los hechos criminales.

Ariel Emilio Cortés Martínez, es el nuevo director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses | Foto: Fiscalía

“Es preciso fortalecer la capacidad institucional con la apropiación de técnicas avanzadas de análisis y herramientas tecnológicas idóneas para el abordaje de sus diferentes funciones, desde una perspectiva holística. Así mismo, es esencial optimizar el manejo de los recursos humanos, técnicos y financieros; de modo que el Instituto amplíe la capacidad instalada, adecúe sus estructuras y distribuya equitativamente la carga laboral”, indicó la fiscal general al hablar sobre los retos que enfrenta el Instituto.

Cortés Martínez agradeció la confianza de la fiscal general en la designación como director de Medicina legal y advirtió que su propósito en la entidad es garantizar los derechos de verdad que le asiste a las víctimas, por eso centrará su actividad en un impulso tecnológico y de apoyo a las entidades que requieren del trabajo forense.

“Asumo el compromiso de velar con rigor y dedicación por el cumplimiento cabal de la misión que nos ha sido encomendada, servir como soporte científico y técnico a la administración de justicia, auxiliando a jueces, fiscales y demás organismos judiciales; siempre respaldado por el valioso equipo que me acompaña”, señaló el doctor Cortés Martínez.

Este es el perfil del nuevo director del Instituto Nacional de Medicina Legal

“Es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, administrador público de la Escuela Superior de Administración Pública, magister en Ciencias Económicas de la Pontificia Universidad Javeriana y máster en Administración y Dirección de Servicios Sanitarios de la Universidad Pompeu Fabra de España. Además, es doctor en Epidemiología y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos de España y cuenta con un fellowship en la Universidad de Surrey del Reino Unido”, señaló la Fiscalía.

