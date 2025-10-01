Un soldado muerto y seis heridos tras explosión en batallón del Ejército en Aguachica: esto se sabe

Una fuerte explosión se registró en el interior de un batallón del Ejército Nacional en Aguachica, Cesar, donde un soldado murió y seis más terminaron heridos, cuando se encontraban realizando entrenamiento de polígono.

Al parecer, explotó una granada que encontraron los uniformados adscritos a la Brigada Contra el Narcotráfico N.° 2 en el Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento N.° 5.

“Según las primeras versiones, los uniformados habrían manipulado una granada de 40 milímetros encontrada en el área, lo que ocasionó la detonación”, explicaron desde la institución militar por medio de un comunicado.

Tras la fuerte explosión, los uniformados fueron auxiliados y trasladados hasta centros asistenciales situados en Aguachica, Cesar, donde son atendidos por el personal médico especializado.

Operaciones militares del Ejército Nacional. | Foto: Cortesía.

El equipo médico se encuentra revisando el estado de salud de los soldados para determinar si necesitan atención de mayor complejidad. Entre tanto, desde la institución castrense señalaron que se encuentran realizando las respectivas investigaciones internas con el fin de poder determinar qué fue lo que ocurrió en este caso que hoy enluta a una familia.

“El Comando de la Quinta Brigada dispuso el desplazamiento de una comisión interdisciplinaria, con el fin de adelantar las investigaciones correspondientes, esclarecer lo ocurrido y tomar las acciones a que haya lugar”, precisaron.

Uniformes del Ejército Nacional de Colombia. | Foto: Álvaro Tavera

De igual manera, el Ejército Nacional envió un mensaje a la familia del soldado que perdió la vida en estos hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

“El Ejército Nacional lamenta profundamente esta situación, expresa sus más sentidas condolencias a la familia de nuestro soldado fallecido y, a través del Centro de Familia Militar, brinda acompañamiento permanente tanto a sus seres queridos como a los familiares de los soldados heridos”, finaliza el documento emitido por el Ejército.