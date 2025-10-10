Nación
Un tatuaje delató a alias Karla, quien sería el cerebro de atentado en Huila, que dejó dos muertos y 32 heridos en el mes de abril
La captura se movilizaba en una camioneta de alta gama y blindada junto a otras personas.
La fuerza pública reportó la captura de varios integrantes de la estructura Isaías Pardo de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco, entre los detenidos se encuentra alias Karla.
Esta última persona, sería un siniestro personaje de las disidencias de las Farc, quien además de manejar las finanzas criminales de la estructura ilegal, sería la promotora de homicidios selectivos, secuestros y extorsiones en La Plata, Huila, según afirmaron las autoridades.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló que la captura de los presuntos integrantes de la Isaías Pardo se dio cuando se movilizaban en una camioneta de alta gama por el departamento.
“De estas personas se hizo efectiva la captura en la vía que comunica el municipio de la Argentina con La Plata, en el departamento del Huila, cuando se trasladan en un vehículo blindado”, explicó el ministro de Defensa.
Acciones criminales
Sobre las acciones criminales de la Isaías Pardo, reveló la Policía que esta mujer estaría detrás del atentado terrorista que se registró el pasado mes de abril en La Plata, Huila, que dejó dos muertos y 32 heridos.
También le atribuyen la masacre de cuatro personas que se encontraban en la cancha de fútbol de la institución educativa de la vereda de El Salado, zona rural del municipio de La Plata, Huila. Dos personas más resultaron heridas.
Así mismo de hacer parte de redes para constreñir a la población para atacar a la fuerza pública y evitar que realicen su trabajo.
También fueron capturados junto a alias Karla, otros presuntos integrantes del bloque Isaías Pardo. Se trata de alias Alex, quien cuenta con una trayectoria criminal de más de diez años en el grupo armado.
“En compañía de alias Karla serían responsables de múltiples homicidios selectivos, entre ellos la masacre ocurrida en la vereda El Salado, la activación de una motocicleta con explosivos en el casco urbano del municipio de La Plata el pasado mes de abril y el secuestro de la lideresa Ana Beatriz Sánchez en la vereda San Vicente”, informó la Policía.