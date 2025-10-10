Un tatuaje delató a alias Karla, quien sería el cerebro de atentado en Huila, que dejó dos muertos y 32 heridos en el mes de abril

La fuerza pública reportó la captura de varios integrantes de la estructura Isaías Pardo de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco, entre los detenidos se encuentra alias Karla.

Capturados presuntos integrantes de la Isaías Pardo, de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco. | Foto: Policía

Esta última persona, sería un siniestro personaje de las disidencias de las Farc, quien además de manejar las finanzas criminales de la estructura ilegal, sería la promotora de homicidios selectivos, secuestros y extorsiones en La Plata, Huila, según afirmaron las autoridades.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló que la captura de los presuntos integrantes de la Isaías Pardo se dio cuando se movilizaban en una camioneta de alta gama por el departamento.

Esta es la camioneta blindada en la que se movía alias Karla. | Foto: Policía

“De estas personas se hizo efectiva la captura en la vía que comunica el municipio de la Argentina con La Plata, en el departamento del Huila, cuando se trasladan en un vehículo blindado”, explicó el ministro de Defensa.

Acciones criminales

Sobre las acciones criminales de la Isaías Pardo, reveló la Policía que esta mujer estaría detrás del atentado terrorista que se registró el pasado mes de abril en La Plata, Huila, que dejó dos muertos y 32 heridos.

También le atribuyen la masacre de cuatro personas que se encontraban en la cancha de fútbol de la institución educativa de la vereda de El Salado, zona rural del municipio de La Plata, Huila. Dos personas más resultaron heridas.

Organigrama delictivo donde aparece alias Karla, según la Policía. | Foto: Policía

Así mismo de hacer parte de redes para constreñir a la población para atacar a la fuerza pública y evitar que realicen su trabajo.

También fueron capturados junto a alias Karla, otros presuntos integrantes del bloque Isaías Pardo. Se trata de alias Alex, quien cuenta con una trayectoria criminal de más de diez años en el grupo armado.