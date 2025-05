“Una persona inocente no acepta cargos”: Defensa de Carlos Ramón González reacciona a la imputación de cargos contra el exdirector del Dapre

En diálogo con SEMANA, el jurista aseveró que Carlos Ramón González no aceptará los cargos que le imputará la Fiscalía General y no buscará ningún tipo de negociación con el ente investigador.

“No va a tener ninguna justicia negociada con la Fiscalía porque no tiene nada que decir de nadie, no conoció hechos delictivos, no patrocinó, no aconsejó, no dio ninguna orden, principio de oportunidad absolutamente descartado”, enfatizó Cancino.