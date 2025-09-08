Suscribirse

Nación

“Usar armas en las extremidades”: la radical estrategia que copiaría Colombia para frenar secuestros contra los militares

Las asonadas contra la fuerza pública han venido en aumento, según las propias cifras de la fuerza pública.

Redacción Semana
8 de septiembre de 2025, 11:53 p. m.
La situación más compleja para la fuerza pública se vive en el departamento del Cauca, donde las disidencias asesinaron a seis soldados hace una semana.
Los soldados no pueden usar las armas contra los civiles. | Foto: guillermo torres-semana

Los recurrentes secuestros de civiles contra militares en zonas donde hacen presencia los grupos criminales, tienen altamente preocupados a los altos manos y con desmotivación a las tropas, como se lo han indicado uniformados a SEMANA.

Uno de los casos más graves ocurrió en el Guaviare, en donde más de 30 militares estuvieron secuestrados durante cinco días por parte de la comunidad.

Tras la complejidad del asunto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que se está evaluando la manera de darles herramientas a los uniformados para evitar esta clase de situaciones con la población.

Explicó el ministro Sánchez que están revisando las experiencias de otros países sobre el contacto de las tropas con comunidades en eventos particulares como los que se vienen presentando en zonas críticas de Colombia.

“Quien ingrese a ese perímetro ya sabe muy bien las consecuencias que podría tener, que es el empleo de la capacidad letal que tiene la Fuerza Pública en ese momento. Incluso en Perú está autorizado, en la información que he recibido preliminarmente, a emplear sus armas contra las extremidades inferiores. Esa es una ley de emergencia que ha creado el Perú”, explicó el Ministro de Defensa.

Es de anotar que por lo general estas acciones contra la fuerza pública se presentan en zonas donde hay cultivos ilícitos y los grupos criminales amenazan a la comunidad para que obstaculicen la labor de las Fuerzas Militares.

Incluso el presidente Gustavo Petro, quien se había opuesto a la fumigación aérea, pidió para que la Corte Constitucional replantee esta estrategia y permita de nuevo su empleo.

El Ministro de Defensa dijo que los tiempos han cambiado y que hay avances tecnológicos que permiten hacer una aspersión más precisa, usando por ejemplo drones.

Asonadas contra militares

Otro de los hechos graves ocurrió el pasado domingo 7 de septiembre en el Tambo, Cauca, en donde cerca de 600 personas nuevamente secuestraron a 45 uniformados que se encontraban desarrollando operaciones en la zona.

En Putumayo la semana pasada tres militares resultaron quemados luego de que dos sujetos le rociaran gasolina a las tropas. Los militares fueron trasladados a Bogotá para ser atendidos.

General en retiro José Henry Pinto, asumió como director del Hospital Militar
Militares heridos en Putumayo fueron trasladados al Hospital Militar en Bogotá. | Foto: César Flechas - Semana

“Ingresó a nuestras instalaciones, el Subteniente Miguel Ángel Mejía Gutiérrez, quien se encuentra en la Unidad de Cuidado Intensivo, en estado crítico y bajo observación estrecha y tratamiento por parte de un equipo médico multidisciplinario; con pronóstico reservado. Así mismo informamos que los dos soldados profesionales que ingresaron el día de ayer han presentado evolución satisfactoria y actualmente se encuentran hospitalizados en pisos, en condiciones clínicas estables, requiriendo supervisión médica permanente”, informó el Hospital Militar.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Hampón”, “corrupto probado”: el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, molesto porque Sneyder Pinilla hizo señalamientos en su contra

2. “Usar armas en las extremidades”: la radical estrategia que copiaría Colombia para frenar secuestros contra militares

3. Gobernadora de Puerto Rico envió claro mensaje a Maduro: “no le vamos a pasar una más”

4. Alejandro Éder le contesta a Armando Benedetti tras anunciar una denuncia por visita a EE. UU.: “Todo nuestro actuar está dentro de la legalidad”

5. Santiago Arias reveló lo que “nadie” ha hecho en la Selección Colombia: “lo he tenido claro”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Fuerzas MilitaresEjércitoMinisterio de Defensa

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.