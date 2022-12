Video: así fue el susto que vivieron pasajeros en vuelo de Latam que tuvo que abortar su despegue

En la tarde de este lunes 26 de diciembre, un vuelo de la aerolínea Latam presentó una situación particular que impidió que el avión, con destino a Cali, pudiera despegar de manera oportuna.

En este mismo sentido, el avión presentó una desperfecto mecánico y tuvo que ser remolado en la pista de la cual tendía previsto despegar luego de que el piloto de dicho vuelo notificara que una de las llantas del tren de aterrizaje estaba pinchada, razón por la cual decidió abortar la maniobra de despegue, tal como está previsto en los protocolos para este tipo de contrariedades.

“Tomando en cuenta que el avión estaba en movimiento, el capitán decidió suspender el despegue para lo cual se activó el sistema de frenado automático que permite una desaceleración inmediata”, expresó la aerolínea por medio de un comunicado.

Ahora bien, el hecho quedó registrado y publicado en las redes sociales de algunos de los pasajeros de dicho vuelo de Latam, quienes tuvieron que bajar del avión tras el proceso de traslado de la aeronave en la calle de rodaje, lo que originó el retraso del itinerario de este vuelo.

Cosas que pasan… se estallan las llantas del avión de @LATAM_CO antes de despegar y te bajan un montón de bomberos ☠️ pic.twitter.com/9ZYbUZQdTU — tefyrocha (@tefyrocha) December 26, 2022

Aunque la situación Latam emitió un comunicado en el que citó que “la aeronave con matrícula CC-BLB, que operaba el vuelo LA4063 en la ruta Bogotá-Cali, presentó movimientos inusuales durante la maniobra de despegue, lo que llevó al piloto a tomar la decisión de no realizar el despegue”.

Asimismo, la maniobra de frenado de emergencia para detener la circulación de la aeronave a la pista de despegue provocó la angustia los pasajeros, más cuando notaron la presencia de los bomberos de El Dorado, quienes ayudaron a evacuar a los viajeros.

Vale la pena indicar que esta maniobra de emergencia no generó heridos, así como tampoco la alteración en el funcionamiento y operación de los diferentes vuelos programados para este lunes 26 de diciembre.

Recomendaciones si va a viajar por el aeropuerto El Dorado en el fin de año

El aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá informó en un comunicado de prensa que, para estas festividades, ha puesto a disposición de los usuarios varios sistemas tecnológicos para evitar la congestión y las filas.

Se informó que los pasajeros cuentan con herramientas tecnológicas que ayudan a que el tránsito en las festividades sea más eficaz. Acorde al estimado de El Dorado, se espera el flujo de100.000 pasajeros diarios en este final de año, por lo que deja a disposición varios sistemas para impedir la congestión hasta donde se pueda.

Por su parte, el gerente de Tecnología del aeropuerto, Luis Soto, recalcó las funciones del aeropuerto en el tránsito durante la época decembrina y de inicio de año, “desde El Dorado sabemos que los pasajeros buscan conexiones seguras y ágiles a la hora de viajar en esta temporada de fin de año. Por esto ponemos la tecnología a su favor, para que los viajes de vacaciones y el reencuentro con la familia para estas festividades, sean una buena experiencia”.

Asimismo, desde el Aeropuerto Internacional El Dorado recomiendan a los pasajeros no olvidar los documentos y trámites necesarios, para que también contribuyan a no presenciar contratiempos en los viajes, por ende es importante no olvidar: