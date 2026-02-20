Regionales

Voraz incendio en cabaña de Mendihuaca, Magdalena: las pérdidas son millonarias

Piden ayuda a los organismos de socorro para atender la emergencia.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

20 de febrero de 2026, 12:43 p. m.
Incendio en Mendihuaca, Magdalena.
Incendio en Mendihuaca, Magdalena. Foto: Suministrada a SEMANA.

Un voraz incendio se registró este viernes, 20 de febrero, en una cabaña situada en Mendihuaca, entre la vía que conduce de Santa Marta, Magdalena, hacia Riohacha, La Guajira. Los videos que se han conocido por medio de las redes sociales dejan ver la magnitud de esta conflagración.

De acuerdo con la información preliminar que se ha conocido, las llamas habrían sido ocasionadas por un cortocircuito; sin embargo, todo es materia de investigación por parte de las autoridades. Y es que este punto del Magdalena es una de las zonas donde más llegan turistas a disfrutar de las playas y la naturaleza, pero hoy quedaron en medio de esta grave emergencia.

Varios medios de comunicación de la ciudad de Santa Marta han reportado la grave situación por medio de la red social X.

SEMANA conoció varios audios de personas que se encuentran en el lugar y denuncian la tardanza de la llegada de los organismos de socorro para poder frenar las llamas.

Bogotá

Cantante de TransMilenio reveló la impactante cifra que gana en 5 horas de trabajo

Nación

Capturado Medio Labio, implicado en un millonario lavado de activos del Clan del Golfo. Estas son las pruebas en su contra

Bogotá

¿Milagro o leyenda? La historia oculta tras los muros de una de las iglesias más viejas de Bogotá

4 Patas

Feria Huellas en Bogotá: requisitos para la adopción de animales

Medellín

Fiebre amarilla en Medellín: horarios y puntos de vacunación en febrero

Barranquilla

Funcionarios públicos de Barranquilla habrían filtrado información de allanamiento de la Dijin al Negrito del Rubí, un poderoso capo en Atlántico

Bogotá

No era solo ropa y juguetes lo que identificó el escáner: Policía se llevó tremenda sorpresa tras lo hallado en el aeropuerto El Dorado

Nación

Parque Tayrona: indígenas Kogui están cobrando entradas para turistas, aunque hay orden de cierre; estos son los costos

Nación

Cierre indefinido del parque Tayrona: Capitanía de Puerto no autorizará zarpes desde Santa Marta; hay presencia de ilegales

Nación

Fiscalía acusó al exgobernador Carlos Caicedo por presuntos hechos de corrupción: “Generó un posible detrimento”

“Imagínese que están destruyendo las cabañas para poder trancar el incendio, porque no hay un mecanismo para poder hacer esto de otra manera. Esto lleva aguantando más de una hora de incendio y usted verá cómo totean esas pipetas de gas; claro, acá se cocina con gas, hay motobombas para el agua y vieras, llevamos más de una hora”, dice una mujer que se encuentra en el sitio.

La mujer insiste en que las ayudas están demoradas para poder contener las llamas.

Más de Nación

Cantante de TransMilenio se hace viral por impactante cifra recolectada en su trabajo.

Cantante de TransMilenio reveló la impactante cifra que gana en 5 horas de trabajo

John Henry González Herrera, alias Medio Labio.

Capturado Medio Labio, implicado en un millonario lavado de activos del Clan del Golfo. Estas son las pruebas en su contra

Plaza España

¿Milagro o leyenda? La historia oculta tras los muros de una de las iglesias más viejas de Bogotá

Jornada de adopción de mascotas en Bogotá

Feria Huellas en Bogotá: requisitos para la adopción de animales

Habitantes de Medellín podrán vacunarse gratuitamente contra la fiebre amarilla el próximo 28 de febrero en más de 80 puntos de la ciudad.

Fiebre amarilla en Medellín: horarios y puntos de vacunación en febrero

-

Funcionarios públicos de Barranquilla habrían filtrado información de allanamiento de la Dijin al Negrito del Rubí, un poderoso capo en Atlántico

Hallazgo en Aeropuerto El Dorado.

No era solo ropa y juguetes lo que identificó el escáner: Policía se llevó tremenda sorpresa tras lo hallado en el aeropuerto El Dorado

Presidente Gustavo Petro con el nuevo pasaporte.

¿Las personas que tengan el pasaporte antiguo deberán cambiarlo por el nuevo que presentó Petro? Cancillería respondió

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció este viernes una nueva medida sobre los impuestos en la ciudad. Se trata del ‘Predial Social’, una novedosa estrategia con la que se busca ayudar a los deudores caleños en situación de vulnerabilidad. Foto Jorge Orozco / El País

Pago de impuesto predial en Cali este 2026: así puede descargar la factura; aproveche el 15 % de descuento

Noticias Destacadas