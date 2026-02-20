Voraz incendio en cabaña de Mendihuaca, Magdalena: las pérdidas son millonarias

Un voraz incendio se registró este viernes, 20 de febrero, en una cabaña situada en Mendihuaca, entre la vía que conduce de Santa Marta, Magdalena, hacia Riohacha, La Guajira. Los videos que se han conocido por medio de las redes sociales dejan ver la magnitud de esta conflagración.

De acuerdo con la información preliminar que se ha conocido, las llamas habrían sido ocasionadas por un cortocircuito; sin embargo, todo es materia de investigación por parte de las autoridades. Y es que este punto del Magdalena es una de las zonas donde más llegan turistas a disfrutar de las playas y la naturaleza, pero hoy quedaron en medio de esta grave emergencia.

Varios medios de comunicación de la ciudad de Santa Marta han reportado la grave situación por medio de la red social X.

SEMANA conoció varios audios de personas que se encuentran en el lugar y denuncian la tardanza de la llegada de los organismos de socorro para poder frenar las llamas.

“Imagínese que están destruyendo las cabañas para poder trancar el incendio, porque no hay un mecanismo para poder hacer esto de otra manera. Esto lleva aguantando más de una hora de incendio y usted verá cómo totean esas pipetas de gas; claro, acá se cocina con gas, hay motobombas para el agua y vieras, llevamos más de una hora”, dice una mujer que se encuentra en el sitio.

La mujer insiste en que las ayudas están demoradas para poder contener las llamas.