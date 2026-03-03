Biogotá

Bogotá hoy: sol, nubes y algunas lloviznas en la tarde

Tiempo seco en la mañana, con lluvias puntuales en algunas localidades durante la tarde y noche

Margarita Briceño Delgado

3 de marzo de 2026, 7:07 a. m.
Cielo parcialmente nublado en la mañana, lluvias ligeras por la tarde en el norte y occidente, con temperatura máxima de 20 °C y mínima de 12 °C.
Bogotá tendrá una jornada con cielo parcialmente nublado, tiempo seco por la mañana y lluvias ligeras en algunas zonas durante la tarde y noche.

Hoy, 3 de marzo, Bogotá presentará una jornada de clima variable que alternará entre momentos de sol y lluvias ligeras.

Durante la mañana, la capital se mantendrá con predominio de tiempo seco y cielo parcialmente nublado, lo que permitirá a los bogotanos iniciar sus actividades sin mayores inconvenientes.

Se recomienda llevar ropa ligera y protección solar para quienes permanezcan al aire libre.

