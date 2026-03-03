Bogotá tendrá una jornada con cielo parcialmente nublado, tiempo seco por la mañana y lluvias ligeras en algunas zonas durante la tarde y noche.

Pronóstico Bogotá 3 de marzo: lluvias ligeras y cielo parcialmente nublado

Hoy, 3 de marzo, Bogotá presentará una jornada de clima variable que alternará entre momentos de sol y lluvias ligeras.

Durante la mañana, la capital se mantendrá con predominio de tiempo seco y cielo parcialmente nublado, lo que permitirá a los bogotanos iniciar sus actividades sin mayores inconvenientes.

Se recomienda llevar ropa ligera y protección solar para quienes permanezcan al aire libre.

Hacia la tarde, la nubosidad irá aumentando gradualmente y se esperan lluvias ligeras a moderadas en algunas zonas del occidente y norte de la ciudad.

Localidades como Usaquén, Suba, Engativá y Fontibón podrían registrar estos chubascos, mientras que el resto de la ciudad seguirá mayormente seca.

Estas precipitaciones, aunque no serán de gran intensidad, podrían generar tránsito más lento en horas pico y afectar la movilidad en calles con drenaje limitado.

Durante la noche, el cielo continuará entre parcial y mayormente nublado, con posibilidad de algunas lluvias ligeras en las primeras horas.

Cielo parcialmente nublado en la mañana, lluvias ligeras por la tarde y ambiente fresco con temperaturas entre 12 °C y 20 °C. Foto: IImagen generada con la herramienta de OpenAI (IA) para Semana

Recomendaciones y comportamiento del clima en Bogotá durante toda la jornada

La temperatura máxima se espera en torno a 20 °C, mientras que la mínima podría descender hasta los 12 °C, generando un ambiente fresco en gran parte de la ciudad.

Es recomendable vestir ropa en capas, especialmente para quienes salgan durante la noche o hacia zonas con altitud más elevada.

Además, se mantiene la recomendación de mantenerse informado sobre las condiciones del clima a lo largo del día.

Las precipitaciones pueden variar de manera puntual, afectando principalmente el transporte y la actividad en exteriores.

Aunque la jornada no presenta alertas extremas, la combinación de lluvias aisladas y temperaturas frescas requiere cierta planificación, sobre todo para actividades al aire libre y desplazamientos diarios.

La ciudad vivirá un clima fresco y cambiante que invita a planear con cuidado los desplazamientos y actividades al aire libre.

En definitiva, aunque Bogotá arrancará el día con tiempo seco y parcialmente nublado, los chubascos aislados durante la tarde y noche recuerdan que no está de más llevar paraguas o impermeable.

Se aconseja a quienes se movilicen a pie o en bicicleta tomar precauciones, como impermeables o paraguas, y conducir con prudencia para evitar accidentes en sectores húmedos.

Los bogotanos se adaptan a una jornada típica de transición entre sol y lluvias ligeras.

Se invita tomar precauciones simples para mantenerse cómodo y seguro durante toda la jornada.