NACIÓN

Cámara de Comercio de Bogotá revela el impacto económico que dejará la Convención Mundial de Boxeo que se realiza en la capital

Este miércoles se llevará a cabo la ‘Noche de campeones’ en la que varios boxeadores competirán.

Redacción Semana
29 de octubre de 2025, 10:33 p. m.
Convención Mundial de la Organización Mundial de Boxeo en Bogotá
La Convención Mundial de la Organización Mundial de Boxeo en Bogotá es apoyada por la Cámara de Comercio de la capital. | Foto: Convención Mundial de la Organización Mundial de Boxeo en Bogotá

Por estos días Bogotá congrega a varios actores relevantes de uno de los deportes más aclamados a nivel mundial. Desde el 28 al 30 de octubre se llevará a cabo la Convención Mundial de la Organización Mundial de Boxeo, que congregará a más de 250 delegados de más de 100 países relacionados con ese deporte, en el que estarán dirigentes, entrenadores, boxeadores, árbitros, entre otros.

Uno de los hechos que destacó el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, Ovidio Claros, es que este evento de talla mundial dinamizará la economía de la capital.

“Que Bogotá sea sede de un evento de la importancia de la Convención Mundial de Boxeo es una gran noticia, pues las estimaciones más conservadoras indican que dejará un impacto económico aproximado de 31.400 millones de pesos y generará alrededor de 1.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos”, aseguró.

Convención Mundial de Boxeo de Bogotá
La Convención Mundial de Boxeo de Bogotá es apoyada por la Cámara de Comercio de Bogotá. | Foto: Cámara de Comercio de Bogotá

Por su parte, el presidente de la Organización Mundial de Boxeo, Gustavo Olivieri, exaltó a la ciudad y dio detalles de lo que sucederá en el evento.

“Esta edición representa la importancia de incorporar alianzas institucionales, como la establecida con la Cámara de Comercio de Bogotá, para extender los alcances de nuestra misión sin fines de lucro, promoviendo el desarrollo del deporte, la educación y las oportunidades a través del boxeo”, dijo Olivieri.

Contexto: Cámara de Comercio de Bogotá rechaza actos vandálicos que afectan a la ANDI y a varios sectores comerciales en la ciudad

Paralelo a la Convención Mundial de la Organización Mundial de Boxeo, la Cámara de Comercio de Bogotá desarollará el Foro Internacional de la Economía del Deporte en el cual hará presencia la múltiple campeona mundial Caterine Ibargüen y el medallista olímpico Yuberjen Martínez, entre otros deportistas.

En el encuentro estarán figuras como Yuberjen Martínez, Fidel Bassa, Oscar ‘Pupilo’ Collazo e Iván ‘Iron Boy’ Calderón. Y contará con la presencia del Gobierno nacional a través de la ministra del Deporte, Patricia Duque.

Convención Mundial de Boxeo
Paralelamente se realizó un foro deportivo. | Foto: Cámara de Comercio de Bogotá

Al tratarse de un encuentro de boxeo, el evento estelar será la ‘Noche de Campeones’, una velada boxística que se realizará en la noche de este miércoles, 29 de octubre, y cuya entrada requiere invitación.

Uno de los combates será entre la colombiana Laura Wollenmann (11-1, 3 KOs), campeona internacional de la OMB en el peso mosca (112 libras); y la actual número tres del ranking mundial y excampeona mundial unificada Gabriela Celeste Alaniz (17-2, 7 KOs) de Argentina.

Asimismo, pelearán Esteban Garzón (11-0, 5 KOs), de Bogotá contra el dominicano Miguel Queliz (11-1-1, 5 KOs). Y la puertorriqueña Elise Soto (8-0, 7 KOs) se medirá con Flor Rodríguez (9-0, 6 KOs).

