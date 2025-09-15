Carlos Fernando Galán volvió a hablar del Metro de Bogotá: “El proyecto de infraestructura más importante de Colombia”

El alcalde Carlos Fernando Galán habló nuevamente de lo que significa el metro de Bogotá, tras la llegada del primer tren que viene proveniente de China.

Por medio de un video que publicó en sus redes sociales, el mandatario confesó que para él fue muy emocionante ver cómo las personas acompañaron la llegada de los primeros vagones.

“Hicieron como suyo ese proyecto y es que realmente es un proyecto de toda Colombia. Ver a la gente con la bandera del país salir a la carretera fue realmente emocionante”, explicó.

Ya están en Bogotá los seis vagones del primer tren del metro de Bogotá. | Foto: Metro de Bogotá

Galán también se refirió a los cuestionamientos que se hicieron en contra de su administración, ya que algunos ciudadanos aseguraron que era una “cortina de humo” para tapar otras problemáticas, como la inseguridad y las basuras, que se viven en la capital del país.

Por ello, el alcalde dejó en claro que la construcción del metro no es ninguna “bobadita”, sino que lo calificó como el “proyecto de infraestructura más importante de Colombia” y el más destacado en la historia de Bogotá.

En esa línea, recordó que se ha invertido mucho dinero en su construcción y, más allá de eso, será algo que le cambiará la vida a millones de personas.

“Es el primer paso para la solución real a la movilidad de Bogotá, para un sistema multimodal con un eje en líneas de metro. Haber roto esa barrera que teníamos de no avanzar en esa primera línea del metro, es algo muy importante”, señaló.

Para cerrar la semana, una reflexión sobre el metro, las basuras y la esperanza. pic.twitter.com/siX11RscZq — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) September 15, 2025

Galán remarcó que más allá de las demoras que han existido y las discusiones, lo verdaderamente importante es que ya se está construyendo y eso hay que reconocerlo.

Incluso, aseguró que el metro puede convertirse en el proyecto más importante en toda la historia de la capital del país, pasando por encima del acueducto, la luz o el mismo aeropuerto El Dorado.

“Algunos se pueden parar desde la óptica un poco equivocada. (...) Yo prefiero pararme desde la óptica de la esperanza, de que estamos demostrando que se pueden hacer grandes obras, cambiar la mentalidad y lograr resultados”, comentó.

El mandatario, de igual manera, sostuvo que esto debería generar un alivio para los bogotanos que pagan sus impuestos, ya que están viendo en qué se invierte este dinero.

Por lo mismo, destacó que defenderá el proyecto hasta que esté terminando y que los ciudadanos puedan montarse en los trenes. “Es una promesa que hicimos y que vamos a cumplir”, dijo.

Finalmente, añadió que ya están trabajando para resolver el problema de las basuras que hay en la capital del país.