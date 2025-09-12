Confidenciales
¿Cómo se protegieron los primeros vagones del Metro para que llegaran a Bogotá?
La travesía desde Cartagena tomó seis días y superó toda clase de retos. Se espera que a finales de octubre llegue la caravana del segundo tren.
El arribo de los primeros 6 vagones del Metro de Bogotá estuvo lleno de desafíos: la lluvia, las condiciones adversas de las carreteras, llantas pinchadas, robustos esquemas de seguridad y curvas casi imposibles de atravesar.
Los vagones atravesaron todo el centro del país, desde el departamento de Bolívar, pasando por el Magdalena medio y llegando a Cundinamarca.
Sin embargo, hasta este viernes, 12 de septiembre, se conoció que la Alcaldía de Bogotá tomó medidas adicionales para evitar cualquier tipo de inconveniente y se acudió a La Previsora S.A., entidad del Estado para amparar todo el proceso logístico.
A esta hora, 1:34 de la madrugada del jueves 11 de septiembre, están entrando a Bogotá los primeros vagones del Metro.— Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) September 11, 2025
Seguirán su recorrido hasta el patio taller donde pronto iniciarán pruebas. En Bogotá seguimos construyendo el futuro. pic.twitter.com/hUUk2j9Jz2
La póliza de protección incluyó el transporte terrestre que estuvo a cargo de Transportes Montejo para que se activara la Póliza Integral Logística (PIL), que cubría cualquier tipo de eventualidad con los vagones.
“La llegada de los primeros vagones del Metro de Bogotá es un hito de la ciudad y del país. Para La Previsora es motivo de orgullo aportar nuestra experiencia y respaldo asegurador a un proceso tan complejo y estratégico, que involucra tanto el patrimonio de los bogotanos como la seguridad de las comunidades por donde se movilizan las camabajas”, dijo Ramón Guillermo Angarita Lamk, presidente de La Previsora.
Los vagones del tren estuvieron protegidos frente a riesgos como incendios, explosiones, accidentes en cargue y descargue, colisiones, volcamientos, fallas mecánicas imprevistas, piratería terrestre, fenómenos naturales, saqueos y falta de entrega.