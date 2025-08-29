Suscribirse

Colapso en TransMilenio: accidente en la calle 100 paraliza la movilidad del norte de la ciudad

Flota de buses de TransMilenio se quedó sin paso en ambos sentidos por vehículo que impactó contra un poste.

Redacción Semana
29 de agosto de 2025, 7:28 p. m.
Imagen del trancón sobre la troncal Caracas.
Caos en Transmilenio. Imagen de referencia. | Foto: Suministrada

Nuevamente, la movilidad del norte de Bogotá se ve comprometida a causa de un accidente que afectó las vías del TransMilenio. Desde las 12:35 del mediodía, los buses articulados se han quedado represados a la altura del puente de la avenida Suba con calle 100.

Una volqueta colisionó contra un poste, generando la caída de cables de alta tensión sobre la vía y el bloqueo de ambas calzadas exclusivas de TransMilenio.

Según el reporte emitido por TransMilenio, sobre las 2:30 de la tarde de este viernes 29 de agosto, en la avenida Suba con calle 100 continuaba la novedad, “ajena a la operación”, por cuenta de un vehículo que impactó una infraestructura, generando caída de cables sobre la vía y obstaculizando el paso.

Los buses del sistema fueron organizados para que realicen el retorno en las calles 116 y 95. Las rutas de TransMiZonal están desviando por la carrera 53 y calle 106, mientras que permanecen sin operar las estaciones Suba Calle 100 y Puente Largo.

Ante la situación, no se hicieron esperar las quejas de los usuarios del sistema de transporte que han tenido que experimentar varios episodios similares durante esta semana.

El pasado 25 de agosto, por fallas técnicas, uno de los articulados se quedó varado en la troncal de la avenida Caracas a la altura de la calle 72, bloqueando por más de tres horas todo el flujo de la movilidad en el norte de la ciudad.

La postal de ese día fue la foto de cientos de ciudadanos caminando por las vías del TransMilenio desde las 6:00 de la mañana y hasta casi las 10:00 a. m.

Luego, el jueves 28 de agosto, las manifestaciones en la calle 26 frente a la Universidad Nacional mantuvieron bloqueado el paso en las estaciones de la calle 26 y la NQS ante la situación de orden público.

En su momento, TransMilenio confirmó que, por manifestación ajena a la operación en la avenida NQS con calle 45 (Universidad Nacional), los servicios de TransMiZonal en el sector activarían desvíos preventivos; lo que decantó en varias horas de retrasos en la movilidad y molestias para los usuarios.

Desde el Concejo de Bogotá, los cabildantes también han alzado la voz frente a las constantes fallas del sistema que, aunque son ajenas a la operación, dicen ellos, que sí demuestra la fragilidad del modelo de TransMilenio, que es susceptible ante el mínimo percance que hace colapsar toda la movilidad de la ciudad.

La concejal Diana Diago publicó un video de la situación de movilidad en el norte de la ciudad y aseguró que “otra vez los cientos de ciudadanos que pagan un pasaje para movilizarse les toca caminar. Todo por un accidente de un articulado en la calle 100. Señora gerente de TransMilenio, a parte de pedir disculpas,¿ cuál es el plan? Se accidenta un bus y se paraliza toda la ciudad".

