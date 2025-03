Comandante de la Policía Metropolitana: “En Bogotá los criminales tuvieron caldo de cultivo para desarrollar actividades delictivas”

G.C.: Porque no había grupos fuertes. Bogotá nunca ha tenido grupos delincuenciales organizados. Ellos no iban a desplazar los combos a Medellín, no van a ir a Cali a desplazar oficinas de cobro ni a Buenaventura a pelear con los ‘Chitas’ o ‘Espartanos’. En Tuluá no se van a meter con la ‘Inmaculada’ o con los ‘Flacos’. En Barranquilla no se van a meter con los Costeños o con la Heroica en Cartagena. Lamentablemente, en Bogotá tuvieron caldo de cultivo para desarrollar esas actividades delictivas.