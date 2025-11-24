Concejal Diana Diago demandará el nombramiento de la nueva alcaldesa de Fontibón por presunto falso arraigo

La concejal de Bogotá Diana Diago anunció que interpondrá una demanda de nulidad contra el nombramiento de Paola Andrea Osorio Lozano como nueva alcaldesa local de Fontibón, al considerar que la funcionaria no cumpliría con el requisito de arraigo exigido por la ley para acceder al cargo.

Juez me da la razón defendiendo a Bogotá 😁 pic.twitter.com/Krw6moopaG — Diana Diago-Concejal de Bogotá (@dianadiago) November 23, 2025

Según la cabildante, la designación, formalizada mediante el Decreto 546 del 7 de noviembre de 2025, estaría viciada porque Osorio certificó arraigo en dos localidades diferentes en procesos de selección consecutivos.

De acuerdo con documentos de la Secretaría de Gobierno, Osorio Lozano participó en 2024 en la convocatoria para ser alcaldesa local de Tunjuelito.

Alcaldía de Fontibón, parque principal. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Allí presentó examen de conocimientos y certificó su residencia en esa localidad, requisito clave para continuar en el proceso. Sin embargo, para 2025 volvió a certificar arraigo, esta vez en Fontibón, donde finalmente fue designada.

Diago cuestionó las inconsistencias en la declaración de residencia, señalando que el arraigo no es un simple trámite administrativo, sino un elemento que acredita conocimiento del territorio, sus dinámicas comunitarias y problemáticas específicas.

Concejal Diana Diago | Foto: Concejo de Bogotá

“¿Cómo es posible que una persona certifique su arraigo en dos localidades distintas? El arraigo no es un requisito menor: implica conocer las necesidades de la comunidad que se pretende gobernar”, afirmó.

La concejal recordó que este no es un caso aislado. En meses anteriores, sus denuncias llevaron al Tribunal Administrativo de Cundinamarca a declarar la nulidad del nombramiento de Diego Arenas como alcalde local de Ciudad Bolívar, también por no cumplir con el requisito de arraigo.

La concejal uribista Diana Diago presentó una queja contra la elección de la nueva alcaldesa de Fontibón. | Foto: Tomado de X @dianadiago

Ese precedente, dice Diago, refuerza la obligación de la Administración Distrital de verificar rigurosamente las certificaciones que presentan los aspirantes.