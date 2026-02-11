Se cayó el nombramiento de Karla Marín como alcaldesa local de Kennedy, Distrito declaró la vacancia del cargo

La Alcaldía Mayor de Bogotá declaró la vacancia definitiva en la Alcaldía Local de Kennedy y designó un alcalde encargado, en cumplimiento de una decisión judicial que anuló el nombramiento de la anterior mandataria local. La medida quedó formalizada en el Decreto 040 del 10 de febrero de 2026.

El acto administrativo da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 4 de julio de 2025, confirmada posteriormente por el Consejo de Estado el 11 de diciembre del mismo año.

En esa decisión, se declaró la nulidad del Decreto 238 de 2024, mediante el cual se había designado a Karla Tathyanna Marín Ospina como alcaldesa local de Kennedy.

Así las cosas, la administración distrital procedió a declarar la vacancia definitiva del cargo de alcalde local y a encargar en esa función a Javier Prieto Tristancho, funcionario de la Secretaría Distrital de Gobierno.

El decreto señala que el encargo se adopta para garantizar la continuidad del servicio público y evitar afectaciones en la gestión administrativa de la localidad.

Kennedy, una de las localidades con mayor población de Bogotá, enfrenta así un cambio en su dirección administrativa en medio de retos asociados a seguridad, gestión territorial y atención social. La declaratoria de vacancia y el nombramiento en encargo abren ahora el proceso para definir la provisión definitiva del cargo, en el marco de los procedimientos legales vigentes.