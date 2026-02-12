Confidenciales

Consejo de Estado dejó por fuera de su cargo a otro alcalde local de Bogotá; Ciudad Bolívar ya no tiene mandatario

En su análisis, la Sala explicó que la decisión que anuló la designación estaba suficientemente fundamentada.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
12 de febrero de 2026, 6:45 a. m.
Nulidad del nombramiento del alcalde de Ciudad Bolívar.
Nulidad del nombramiento del alcalde de Ciudad Bolívar. Foto: Semana

La Sección Quinta del Consejo de Estado dejó en firme la nulidad de la designación de Diego Arley Arenas Manrique como alcalde local de Ciudad Bolívar, al negar la solicitud de aclaración presentada por su defensa frente al auto del 22 de enero de 2026. Con esta decisión, queda cerrado el camino jurídico para que el funcionario permanezca en el cargo.

Tribunal de Cundinamarca anuló nombramiento del alcalde local de Ciudad Bolívar luego de que concejal denunciara su elección

El alto tribunal concluyó que no existían motivos de duda en la providencia cuestionada y que la petición de aclaración no cumplía los requisitos legales. En su análisis, la Sala explicó que la decisión que anuló la designación estaba suficientemente fundamentada y que la solicitud presentada por el mandatario local no identificaba conceptos ambiguos o contradictorios que justificaran una revisión.

El proceso se originó en una demanda de nulidad electoral interpuesta por la concejal Diana Diago, quien cuestionó el nombramiento de Arenas Manrique al considerar que no cumplía con el requisito de arraigo en la localidad. El Consejo de Estado acogió ese argumento y determinó que la designación, realizada mediante el Decreto 260 del 29 de julio de 2024, debía ser anulada.

Concejal Diana Diago demandará el nombramiento de la nueva alcaldesa de Fontibón por presunto falso arraigo
Concejal Diana Diago
Concejal Diana Diago Foto: Prensa concejal Diana Diago

En el auto más reciente, la corporación reiteró que la figura de la aclaración no puede usarse para reabrir debates jurídicos ya resueltos ni para controvertir el fondo de la decisión. Además, advirtió que contra lo resuelto no procede ningún recurso ordinario, lo que consolida el fallo.

Confidenciales

Gustavo Petro confirmó: “Vamos a traer gas venezolano muchísimo más barato”

Confidenciales

Caso Ricardo Roa: abogados piden frenar juicios anticipados y proteger el debido proceso

Confidenciales

La propuesta para que más de un millón de jóvenes regresen a Colombia

Confidenciales

Francisco Barbosa asegura que “Petro será recordado por la infamia y el abuso del poder presidencial”

Confidenciales

Emergencia invernal en Córdoba| Judicatura avala el cierre temporal en Canalete, Los Córdobas y Puerto Escondido

Confidenciales

Iván Cepeda denuncia plan para debilitar su esquema de seguridad: “He sido advertido”

Confidenciales

Juan Carlos Wills pide meterle el acelerador al proyecto de ley sobre el porte legal de armas

Bogotá

Amordazado en el baúl: así encontraron a un hombre que estaba secuestrado tras robarlo en Ciudad Bolívar

Vehículos

Curso y licencia de conducción gratis para mujeres: estos son los requisitos para acceder al beneficio

Bogotá

Atentado a bala deja una persona herida en el sur de Bogotá; esto se sabe

Con la salida definitiva del alcalde local, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, deberá iniciar el proceso para nombrar a su reemplazo. Para ello, tendrá que solicitar una nueva terna a la Junta Administradora Local (JAL) de Ciudad Bolívar, como lo establece el procedimiento legal.

Más de Confidenciales

El presidente, Gustavo Petro, el 30 de enero de 2026 en Villa Fátima (La Guajira)

Gustavo Petro confirmó: “Vamos a traer gas venezolano muchísimo más barato”

Nulidad del nombramiento del alcalde de Ciudad Bolívar.

Consejo de Estado dejó por fuera de su cargo a otro alcalde local de Bogotá; Ciudad Bolívar ya no tiene mandatario

Ricardo RoaPresidente de Ecopetrol

Caso Ricardo Roa: abogados piden frenar juicios anticipados y proteger el debido proceso

Cristian Arias

La propuesta para que más de un millón de jóvenes regresen a Colombia

Petro había señalado en X que Barbosa “no renuncia porque las evidencias de narco corrupción son enormes"

Francisco Barbosa asegura que “Petro será recordado por la infamia y el abuso del poder presidencial”

Presidente Petro sobrevoló Córdoba

Emergencia invernal en Córdoba| Judicatura avala el cierre temporal en Canalete, Los Córdobas y Puerto Escondido

El candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, junto a diferentes miembros de la bancada.

Iván Cepeda denuncia plan para debilitar su esquema de seguridad: “He sido advertido”

Congresistas Andrea Padilla y Juan Carlos Wills en la aprobación de la Ley Ángel.

Juan Carlos Wills pide meterle el acelerador al proyecto de ley sobre el porte legal de armas

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, y otros integrantes del gremio de ganadero, se pronunciaron sobre la eventual emergencia económica.

Fedegan le da espaldarazo a la declaratoria de emergencia económica del Gobierno

Jorge Iván Cuevo, nuevo ministro de Justicia.

Jorge Iván Cuervo es oficialmente el nuevo ministro de Justicia del presidente Gustavo Petro: este es el decreto

Noticias Destacadas