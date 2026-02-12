Consejo de Estado dejó por fuera de su cargo a otro alcalde local de Bogotá; Ciudad Bolívar ya no tiene mandatario

La Sección Quinta del Consejo de Estado dejó en firme la nulidad de la designación de Diego Arley Arenas Manrique como alcalde local de Ciudad Bolívar, al negar la solicitud de aclaración presentada por su defensa frente al auto del 22 de enero de 2026. Con esta decisión, queda cerrado el camino jurídico para que el funcionario permanezca en el cargo.

El alto tribunal concluyó que no existían motivos de duda en la providencia cuestionada y que la petición de aclaración no cumplía los requisitos legales. En su análisis, la Sala explicó que la decisión que anuló la designación estaba suficientemente fundamentada y que la solicitud presentada por el mandatario local no identificaba conceptos ambiguos o contradictorios que justificaran una revisión.

El proceso se originó en una demanda de nulidad electoral interpuesta por la concejal Diana Diago, quien cuestionó el nombramiento de Arenas Manrique al considerar que no cumplía con el requisito de arraigo en la localidad. El Consejo de Estado acogió ese argumento y determinó que la designación, realizada mediante el Decreto 260 del 29 de julio de 2024, debía ser anulada.

Concejal Diana Diago Foto: Prensa concejal Diana Diago

En el auto más reciente, la corporación reiteró que la figura de la aclaración no puede usarse para reabrir debates jurídicos ya resueltos ni para controvertir el fondo de la decisión. Además, advirtió que contra lo resuelto no procede ningún recurso ordinario, lo que consolida el fallo.

Con la salida definitiva del alcalde local, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, deberá iniciar el proceso para nombrar a su reemplazo. Para ello, tendrá que solicitar una nueva terna a la Junta Administradora Local (JAL) de Ciudad Bolívar, como lo establece el procedimiento legal.