Tribunal de Cundinamarca anuló nombramiento del alcalde local de Ciudad Bolívar luego de que concejal denunciara su elección

La concejal Diana Diago fue la responsable de demandar el nombramiento. Se acreditó que el alcalde no tenía arraigo con la localidad que representaba.

Redacción Semana
16 de septiembre de 2025, 6:54 p. m.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló el nombramiento de Diego Arley Arenas Manrique como alcalde local de Ciudad Bolívar, al considerar que no cumplía los requisitos legales para ocupar el cargo.

La decisión se dio tras una demanda interpuesta por la concejal Diana Diago, quien desde 2024 cuestionó la designación realizada por el alcalde mayor Carlos Fernando Galán.

De acuerdo con el fallo, Arenas no acreditó el arraigo exigido por la norma, que obliga a demostrar vínculos habitualmente continuos con la localidad en los dos años previos a la posesión.

El tribunal encontró que los lazos presentados eran de carácter “meramente familiar, episódico y coyuntural”, lo cual no garantiza el conocimiento suficiente del territorio.

Incluso, aunque el funcionario presentó certificaciones laborales de dos empresas en la zona, estas no fueron consideradas prueba válida de residencia o actividad constante.

Arenas ejerció como alcalde municipal de Pandi (Cundinamarca) entre 2020 y 2023, lo que reforzó la conclusión de que su experiencia y permanencia estaban ligadas a otro territorio.

Según el fallo, su relación con Ciudad Bolívar no cumplía los criterios de “habitualidad, continuidad y frecuencia” que exige el Decreto Ley 1421 de 1993.

Tras conocerse la decisión, la concejal Diago celebró el resultado, asegurando que la justicia le dio la razón en sus advertencias sobre las irregularidades del nombramiento.

“Las alcaldías locales no pueden seguir siendo fortines de la corrupción y la politiquería. Bogotá gana en transparencia”, escribió en su cuenta de X.

La cabildante también cuestionó directamente al alcalde Galán por haber hecho el nombramiento pese a las denuncias. “Nombró a un funcionario que no cumplía los requisitos. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Quiénes se están beneficiando?”, expresó.

Diago insistió en que continuará ejerciendo control político para vigilar la legalidad de los procesos de selección de los alcaldes locales. “Los bogotanos se respetan, señor Alcalde”, concluyó.

AlcaldíaCiudad BolívarTribunal de Cundinamarca

