La Alcaldía de Barranquilla anunció cambios temporales en la jornada laboral de sus funcionarios por Semana Santa.

Esto, con el fin de facilitar la participación en actividades religiosas y familiares sin afectar la prestación del servicio público.

Horario especial en la Alcaldía de Barranquilla por Semana Santa

La Alcaldía de Barranquilla oficializó un horario laboral especial mediante el Decreto 0076 de 2026, que modifica la jornada de los servidores públicos distritales entre el 24 de febrero y el 27 de marzo de este año.

Durante este periodo, la atención al público se realizará en jornada continua de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., en días hábiles, como parte de un esquema de compensación de tiempo previo al descanso de Semana Santa.

Según la administración distrital, la medida busca garantizar el normal funcionamiento de las dependencias.

Así mismo, los funcionarios podrán participar en las actividades propias de la Semana Mayor, sin comprometer la calidad del servicio a la ciudadanía.

Por lo anterior, se recomienda a los ciudadanos programar con anticipación sus trámites y solicitudes, ya que durante los días de descanso compensado no habrá atención presencial en la mayoría de dependencias.

Los servicios virtuales del Distrito, sin embargo, continuarán disponibles a través de sus plataformas digitales.

La Semana Santa motivó la adopción de un horario especial en la Alcaldía de Barranquilla, que incluye jornadas compensadas y días sin atención en la administración central. Foto: Getty Images

Descanso compensado y excepciones en servicios esenciales

El decreto también establece que los servidores públicos distritales tendrán descanso compensado los días lunes 30 y martes 31 de marzo, y miércoles 1 de abril de 2026, fechas en las que no se prestarán actividades laborales ni atención al público en la administración central.

No obstante, la Alcaldía aclaró que la medida no aplica para dependencias críticas como salud, seguridad, inspecciones de policía, comisarías de familia, oficinas de corregidores y el Cuerpo Oficial de Bomberos.

Estas entidades continuarán operando en sus horarios habituales para garantizar la atención de emergencias y servicios esenciales a la comunidad.

La administración distrital indicó que el esquema de compensación laboral se realizará con jornadas adicionales entre el 24 de febrero y el 27 de marzo.

Duarante este periodo, los funcionarios deberán reponer el tiempo correspondiente al descanso otorgado, en concordancia con las normas que regulan la jornada laboral del sector público en Colombia.

La Alcaldía de Barranquilla explicó que este tipo de horarios especiales se adoptan cada año para equilibrar la prestación del servicio público con las tradiciones culturales y religiosas de la ciudad.