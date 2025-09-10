Cortes de agua en Bogotá: conozca las localidades, barrios y horarios para el jueves 11 de septiembre

El Acueducto de Bogotá dio a conocer los cortes de agua programados en Bogotá para el jueves 11 de septiembre que se llevarán a cabo en diferentes horarios, dependiendo de la zona.

Así las cosas, esta suspensión del servicio por obras de mejoramiento busca minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua en algunas localidades de la ciudad.

Barrios afectados

Localidad de Usme

La Aurora de Usme, El Mochuelo Oriental, El Mochuelo II Urbano, Granada Sur.

Usme, Santa Librada y Nuevo San Andrés. De la avenida Boyacá a la avenida Caracas, entre calle 73 sur a la calle 60 sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a estanquidad.

Localidad de Kennedy

Provivienda Oriental. De la avenida Calle 8 sur a la calle 26 sur, entre la avenida Carrera 68 a la carrera 71D. Desde las 07:00 a. m. hasta por 27 horas.

Localidad de Puente Aranda

El Remanso. De la avenida Calle 8 sur a la diagonal 16 sur, entre carrera 37 a la avenida Carrera 50. Desde las 07:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates.

Localidad de Bosa

El Remanso I, Escocia (parcial), Holanda, LaCabaña. De la carrera 87C a la carrera 89B, entre calle 55 sur a la calle 57 sur. De las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento de estaciones.

La Libertad, San Antonio y San Martín. De la carrera 87K bis a la carrera 89B, entre calle 57A a la calle 59C sur. De las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento de estaciones.

De la calle 59C sur a la calle 73A sur, entre carrera 88C a la carrera 89B. De la calle 61A sur a la calle 74B, entre carrera 89B a la carrera 92. De las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento de estaciones.

Libertad, San Antonio y San Martín. De la carrera 87K bis a la carrera 89B, entre

calle 57A a la calle 59C sur. De las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento de estaciones.

De la calle 59C sur a la calle 73A sur, entre carrera 88C a la carrera 89B. De la calle 61A sur a la calle 74B, entre carrera 89B a la carrera 92. De las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento de estaciones.

Localidad de San Cristóbal

El Dorado, El Guavio, El Rocío, Hoya San Cristóbal, La Pena, Los Laches, Parque Nacional Oriental, San Francisco Rural, El Rocío, La Peña, La Peña Rural, Los Laches y Parque Nacional Oriental.

Tanque Consuelo

Área 1: De la calle 12F a la calle 9. Entre carrera 9 este a la carrera 5 este.

Área 2: De la calle 9 hasta la calle 1A bis, entre carrera 9 este hasta la carrera 5 este.

Área 3: De la calle 1A Bis a la calle 3 sur, entre carrera 13 este a la carrera 6A este. Desde las 9:00 a. m. hasta por 26 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

Tanque San Dionisio

Área 1: De la calle 2A a la calle 1A, entre carrera 13A este a la carrera 9 este. Desde las 9:00 a. m. hasta por 26 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

