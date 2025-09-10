Suscribirse

Pico y placa en Bogotá: así regirá la medida este jueves 11 de septiembre

Las autoridades de tránsito estarán haciendo operativos de control en puntos estratégicos de la ciudad.

Redacción Vehículos
10 de septiembre de 2025, 9:02 p. m.
Pico y placa en Bogotá.
Pico y placa en Bogotá. | Foto: Colprensa - Camila Díaz.

La movilidad en la ciudad de Bogotá sigue generando molestias en los conductores ante el alto flujo vehicular que diariamente transita en la capital.

Por lo tanto, las autoridades de tránsito siguen implementando la medida de pico y placa para vehículos particulares y taxis con el fin de contrarrestar a la movilidad.

Así las cosas, la medida de restricción inicia desde las 6:00 de la mañana y termina a las 9:00 de la noche para carros particulares.

Este jueves, 11 de septiembre, los automóviles con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 no podrán circular en la ciudad en el horario anteriormente mencionado.

Sin embargo, los vehículos particulares cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5 tienen libre movilidad durante todo el día.

Pico y placa en Bogotá.
Movilidad en Bogotá. | Foto: COLPRENSA

Mientras que para el servicio público tipo taxi, la jornada tendrá una hora diferente que irá desde las 5:30 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

En este caso, el pico y placa aplica para los taxis que sus placas terminen en 5 y 6, lo que quiere decir que pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0.

Quienes infrinjan esta norma podrá ser multados por las autoridades de tránsito, quienes estarán haciendo operativos de control en puntos estratégicos de la ciudad. O en su llevado caso podría ser inmovilizado su automóvil.

