Pico y placa en Bogotá: así regirá la medida este jueves 11 de septiembre

La movilidad en la ciudad de Bogotá sigue generando molestias en los conductores ante el alto flujo vehicular que diariamente transita en la capital.

Por lo tanto, las autoridades de tránsito siguen implementando la medida de pico y placa para vehículos particulares y taxis con el fin de contrarrestar a la movilidad.

Así las cosas, la medida de restricción inicia desde las 6:00 de la mañana y termina a las 9:00 de la noche para carros particulares.

Este jueves, 11 de septiembre, los automóviles con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 no podrán circular en la ciudad en el horario anteriormente mencionado.

Sin embargo, los vehículos particulares cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5 tienen libre movilidad durante todo el día.

Movilidad en Bogotá. | Foto: COLPRENSA

Mientras que para el servicio público tipo taxi, la jornada tendrá una hora diferente que irá desde las 5:30 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

En este caso, el pico y placa aplica para los taxis que sus placas terminen en 5 y 6, lo que quiere decir que pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0.