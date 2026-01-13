Cortes de agua en Bogotá: estas son las localidades que se verán afectadas este 14 y 15 de enero del 2026

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó sobre los cortes de agua programados para el miércoles 14 y jueves 15 de enero de 2026.
Estas interrupciones serán por trabajos en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad.
“Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal”, detalló la entidad.
Miércoles 14 de enero de 2026
Localidad de Bosa
Las Margaritas, Brasil, Brasilia, Betania, Chicala y El Portal del Brasil. De la calle 43 Sur a la calle 56 Sur, entre la Avenida carrera 86 a la Avenida carrera 89B. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas.
Jueves 15 de enero de 2026
Localidad de Suba
Canodromo, Prado Veraniego, Prado Veraniego Sur. De la carrera 45 a la carrera 56, entre la calle 127 a la calle 129. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvulas.
Localidad de Tunjuelito
Fátima. De la calle 50B Sur a la calle 51A Sur, entre la carrera 36 Sur a la Transversal 44 Sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas.
Localidad de Kennedy
Provivienda Occidental, La Campiña, Carvajal y los cristales. De la Avenida carrera 72 a la carrera 73, entre la calle 26 a la calle 40 Sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.
Recomendaciones
- Antes del corte de agua, se debe llenar el tanque de reserva de la vivienda.
- Si se almacena agua en recipientes, esta debe consumirse antes de las 24 horas.
- Se debe hacer un uso racional del agua, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
- La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales pueden solicitarse a través de la Acualínea 116.