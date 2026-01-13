Cortes de agua en Bogotá: estas son las localidades que se verán afectadas este 14 y 15 de enero del 2026

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó sobre los cortes de agua programados para el miércoles 14 y jueves 15 de enero de 2026.

Estas interrupciones serán por trabajos en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad.

“Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal”, detalló la entidad.

Miércoles 14 de enero de 2026

Localidad de Bosa

Las Margaritas, Brasil, Brasilia, Betania, Chicala y El Portal del Brasil. De la calle 43 Sur a la calle 56 Sur, entre la Avenida carrera 86 a la Avenida carrera 89B. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas.

La suspensión tendrá una continuidad de 24 horas. Foto: Acueducto Bogotá

Jueves 15 de enero de 2026

Localidad de Suba

Canodromo, Prado Veraniego, Prado Veraniego Sur. De la carrera 45 a la carrera 56, entre la calle 127 a la calle 129. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvulas.

Localidad de Tunjuelito

Fátima. De la calle 50B Sur a la calle 51A Sur, entre la carrera 36 Sur a la Transversal 44 Sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas.

Localidad de Kennedy

Provivienda Occidental, La Campiña, Carvajal y los cristales. De la Avenida carrera 72 a la carrera 73, entre la calle 26 a la calle 40 Sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Recomendaciones