Bogotá

Cortes de agua en Bogotá: estas son las localidades que se verán afectadas este 14 y 15 de enero del 2026

Las suspensiones del suministro podrían durar hasta 24 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
13 de enero de 2026, 8:47 p. m.
Los cortes de agua los establece la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
Los cortes de agua los establece la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Foto: Getty Images/iStockphoto

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó sobre los cortes de agua programados para el miércoles 14 y jueves 15 de enero de 2026.

Estas interrupciones serán por trabajos en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad.

“Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal”, detalló la entidad.

Así rotará el pico y placa en Bogotá este miércoles, 14 de enero: evite multas

Miércoles 14 de enero de 2026

Localidad de Bosa

Las Margaritas, Brasil, Brasilia, Betania, Chicala y El Portal del Brasil. De la calle 43 Sur a la calle 56 Sur, entre la Avenida carrera 86 a la Avenida carrera 89B. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas.

Vehículos

Adiós a interminable trancón en vía clave para conductores de Bogotá, reactivaron obras que acabarán con el dolor de cabeza

Bogotá

Mintransporte pide cuentas a TransMilenio por incremento de $350 en el valor del pasaje

Bogotá

Medicina Legal avanza en la identificación de los cuerpos de Yeison Jiménez y las otras víctimas del accidente aéreo

Bogotá

Anuncian medidas especiales para el lunes 12 de enero para la vía al Llano

Bogotá

Cae colombiano por millonario robo a joyería de Palm Beach, en Estados Unidos: lo pidieron en extradición

Nación

Meteorólogo Max Henríquez anunció inesperada situación a nivel mundial: “Una bomba meteorológica”

Arte

Esta es la programación completa de la Fiesta de Reyes Magos y Epifanía en Bogotá; hay conciertos gratis durante este fin de semana

Bogotá

Cortes de agua en Bogotá para este martes, 23 de diciembre: horarios y barrios afectados

Bogotá

Tome precauciones en Navidad: estos son los cortes de agua en Bogotá y Soacha del 9 al 12 de diciembre de 2025

Bogotá

Estos son los cortes de agua para este jueves 27 de noviembre, prepare reservas

Ojo: estos son los cortes de agua en Bogotá para el lunes 18 de abril
La suspensión tendrá una continuidad de 24 horas. Foto: Acueducto Bogotá

Jueves 15 de enero de 2026

Localidad de Suba

Canodromo, Prado Veraniego, Prado Veraniego Sur. De la carrera 45 a la carrera 56, entre la calle 127 a la calle 129. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvulas.

Localidad de Tunjuelito

Fátima. De la calle 50B Sur a la calle 51A Sur, entre la carrera 36 Sur a la Transversal 44 Sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas.

Localidad de Kennedy

Provivienda Occidental, La Campiña, Carvajal y los cristales. De la Avenida carrera 72 a la carrera 73, entre la calle 26 a la calle 40 Sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Recomendaciones

  • Antes del corte de agua, se debe llenar el tanque de reserva de la vivienda.
  • Si se almacena agua en recipientes, esta debe consumirse antes de las 24 horas.
  • Se debe hacer un uso racional del agua, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
  • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales pueden solicitarse a través de la Acualínea 116.

Más de Bogotá

Cortes de agua

Cortes de agua en Bogotá: estas son las localidades que se verán afectadas este 14 y 15 de enero del 2026

Avanzan diferentes obras en la ciudad. Suba y Kennedy, localidades beneficiadas.

Adiós a interminable trancón en vía clave para conductores de Bogotá, reactivaron obras que acabarán con el dolor de cabeza

Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá Febrero 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA

Mintransporte pide cuentas a TransMilenio por incremento de $350 en el valor del pasaje

El Instituto de Medicina Legal recibió este domingo los cuerpos de Yeison Jiménez y las otras cinco personas que murieron en el accidente aéreo en Paipa, Boyacá.

Medicina Legal avanza en la identificación de los cuerpos de Yeison Jiménez y las otras víctimas del accidente aéreo

Coviandina reporta alto flujo de tráfico en la vía Bogotá - Villavicencio

Anuncian medidas especiales para el lunes 12 de enero para la vía al Llano

Walter Rodrigo Fandiño Bonilla, capturado en Bogotá por millonario robo a joyería en Palm Beach, Estados Unidos.

Cae colombiano por millonario robo a joyería de Palm Beach, en Estados Unidos: lo pidieron en extradición

El meteorólogo se pronunció en X sobre las lluvias en Bogotá

Meteorólogo Max Henríquez anunció inesperada situación a nivel mundial: “Una bomba meteorológica”

Planes en Bogotá: se acerca la Fiesta de Reyes Magos y Epifanía 2024, un evento gratuito con más de 30 artistas en escena

Esta es la programación completa de la Fiesta de Reyes Magos y Epifanía en Bogotá; hay conciertos gratis durante este fin de semana

Concejal de Bogotá Marco Acosta sobre el aumento del pasaje de TransMilenio

Concejal Marco Acosta cuestiona aumento de la tarifa de TransMilenio y señala incumplimientos del Gobierno: “No hay una discusión técnica, sino política”

Estas son algunas de las mujeres que posteriormente fueron dejadas en libertad.

Adultos mayores quedaron libres tras ser capturados por recibir dinero de sus hijos que vendría de extorsiones: no sabían nada

Noticias Destacadas