Así rotará el pico y placa en Bogotá este miércoles, 14 de enero: evite multas

Los conductores que incumplen la medida son multados y se les inmoviliza el vehículo.

Redacción Vehículos
13 de enero de 2026, 2:39 p. m.
Vigilancia pico y placa en Bogotá.
Vigilancia pico y placa en Bogotá. Foto: imagen tomada de x @SectorMovilidad

Este miércoles, 14 de enero, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0.

De tal modo, los automóviles con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán circular sin restricciones.

Pico y placa en Bogotá.
Vigilancia del pico y placa en Bogotá. Foto: Colprensa - Camila Díaz.

Es de recordar que la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

Además, quienes no quieran cumplir con esta medida, tienen la posibilidad de pagar el pico y placa solidario y de esta forma hacer uso normal de su automotor por las vías de la capital del país.

Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis este miércoles el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 9 y 0.

De tal modo, pueden circular los que terminan en las siguientes placas: 1-2-3-4-5-6-7-8.

En este caso, la medida empieza a regir de 5:30 a. m. a 9 p. m.

El Pico y Placa Regional entra en vigor desde las 4:00 p.m., permitiendo solo el ingreso de vehículos con placas impares.
Vigilancia del pico y placa en Bogotá. Foto: Tomado de x @SectorMovilidad

Así rige el pico y placa durante el resto de la semana

Jueves 15 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 16 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 17 de enero: No aplica la medida de pico y placa.

Domingo 18 de enero: No aplica la medida de pico y placa.

Es importante reiterar que la multa por incumplir el pico y placa es de 604.100 pesos colombianos.

Además, el vehículo será inmovilizado, por lo que el propietario tendrá que hacerse cargo del pago de la grúa y el costo del parqueadero.

Las autoridades de tránsito le han hecho un llamado a los conductores para que respeten las normas y eviten riesgos de ocasionar cualquier accidente.

Todos los automóviles particulares que a diario ingresen a la ciudad tendrán que ceñirse a la restricción, por lo que se recomienda a los conductores consultar con anticipación para no recibir una multa.

