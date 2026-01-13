Movilidad en Bogotá para este martes, 13 de enero: así están las principales vías de la capital

La movilidad en Bogotá es uno de los temas más álgidos en la capital. Un parque automotor elevado, el amplio número de frentes de obra que se encuentran abiertos y las obras de la primera línea del metro, afectan el tráfico en la ciudad.
Consulte aquí las principales novedades en las vías de la capital:
8:37 a. m.: Ciclista fallecido en vía en el sur de Bogotá
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 13, 2026
[08:37 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro vial con fatalidad por caída de ciclista en la calle 92 Sur con carrera 14C.
🔴Ruta alterna: Av. Boyacá.
👮@TransitoBta en el punto y criminalística se dirige a realizar labores de investigación. pic.twitter.com/SyOtNB2Ybj
8:14 a. m.: Se restablece tráfico por la Avenida Suba
Finalizaron las labores de criminalística y se reanuda el tráfico por la Avenida Suba.
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 13, 2026
[08:14 a.m.] #AEstaHora | Finalizan las labores de investigación por parte de criminalística y se habilita la movilidad en la Av. Suba con calle 136.@BogotaTransito lamenta este siniestro vial y se solidariza con los familiares de la persona fallecida. https://t.co/sJxOVcr3Sq pic.twitter.com/dsMWLcggFd
7:34 a. m.: Criminalística continúa investigación en la Avenida Suba
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 13, 2026
[07:34 a.m.] #MovilidadAhora | Continúan las labores de investigación por parte de criminalística en la Av. Suba con calle 136, en sentido Norte - Sur, debido a siniestro vial con fatalidad.
🔴Ruta alterna: Av. Cali al Sur. https://t.co/bLaApylqzN pic.twitter.com/ySrCyzcvjW
6:29 a. m.: Desvíos por accidente en la Avenida Suba
Autoridades recomiendan tomar la Avenida Ciudad de Cali al sur.
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 13, 2026
[06:29 a.m.] #MovilidadAhora | 👮Grupo Guía desvía y gestiona el tráfico en la Av. Suba con calle 136, en sentido Norte - Sur, debido a siniestro vial con fatalidad.
🔴Ruta alterna: Av. Cali al Sur. https://t.co/y2AQKZCbqV pic.twitter.com/IxYqtEqO5M
6:00 a. m.: Pico y placa para vehículos particulares
La restricción de pico y placa para este martes, 13 de enero, es para los vehículos con placas terminadas en 6-7-8-9-0
🔔Atención— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 13, 2026
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad hoy, martes, día IMPAR:
🟢Circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
❌NO circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
🔉Recuerda que aplica de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/WK9GxQPRN1
5:55 a. m.: Falleció motociclista involucrado en accidente en la avenida Suba
Las autoridades confirmaron el fallecimiento del motociclista involucrado en el accidente en la avenida Suba.
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 13, 2026
[05:52 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro vial con fatalidad en la Av. Suba con calle 136, en sentido Norte - Sur, entre camión y motociclista.
🔴Ruta alterna: Av. Cali al Sur.
👮@TransitoBta y criminalística se dirigen a realizar labores de investigación. https://t.co/eXbRoLaf5Z pic.twitter.com/Q04gfLLQxp
5:39 a. m.: Choque entre camión y motociclista en la complicada salida de Suba
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 13, 2026
[05:39 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro entre camión y motociclista en la localidad de Suba, en la Av. Suba con calle 136, en sentido Norte - Sur. Unidad de @TransitoBta y ambulancia asignadas. pic.twitter.com/er8HISrFCR