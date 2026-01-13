Vehículos

Movilidad en Bogotá para este martes, 13 de enero: así están las principales vías de la capital

Entérese de cómo se encuentran las principales vías de la ciudad: accidentes, bloqueos, movilizaciones y demás.

Siga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

13 de enero de 2026, 11:32 a. m.
Accidente entre camión y motociclista complica la movilidad en la localidad de Suba.
Accidente entre camión y motociclista complica la movilidad en la localidad de Suba. Foto: MAURICIO FLOREZ

La movilidad en Bogotá es uno de los temas más álgidos en la capital. Un parque automotor elevado, el amplio número de frentes de obra que se encuentran abiertos y las obras de la primera línea del metro, afectan el tráfico en la ciudad.

Consulte aquí las principales novedades en las vías de la capital:

8:37 a. m.: Ciclista fallecido en vía en el sur de Bogotá

8:14 a. m.: Se restablece tráfico por la Avenida Suba

Finalizaron las labores de criminalística y se reanuda el tráfico por la Avenida Suba.

7:34 a. m.: Criminalística continúa investigación en la Avenida Suba

6:29 a. m.: Desvíos por accidente en la Avenida Suba

Autoridades recomiendan tomar la Avenida Ciudad de Cali al sur.

Así rotará el pico y placa en Bogotá este miércoles, 14 de enero: evite multas

China y Europa parecen acercarse en favor del mercado de carros eléctricos en el viejo continente

Sudamérica y Europa, mejores mercados para Volkswagen y Mercedes-Benz: ¿cómo les fue en EE. UU. y China?

Movilidad en Bogotá este lunes, 12 de enero: habilitados ambos sentidos en la carrera Séptima

Tarifas de los peajes a cargo de la ANI serán actualizadas a partir del 16 de enero de 2026

Cinco objetos que eran indiscutibles en los carros y que de un día para otro desaparecieron: ¿Los extraña?

Carros con emociones: así cambiarán los vehículos en cinco años; inteligencia artificial hará su trabajo en poco tiempo

Movilidad en Bogotá para este jueves 8 de enero: este es el reporte del flujo vehicular en los principales corredores viales

Movilidad en Bogotá este lunes, 5 de enero: se reporta alto flujo vehicular en estas vías de la capital durante la hora pico

Pico y placa en Bogotá 2026: ¿cambia la rotación para este lunes 5 de enero?

6:00 a. m.: Pico y placa para vehículos particulares

La restricción de pico y placa para este martes, 13 de enero, es para los vehículos con placas terminadas en 6-7-8-9-0

5:55 a. m.: Falleció motociclista involucrado en accidente en la avenida Suba

Las autoridades confirmaron el fallecimiento del motociclista involucrado en el accidente en la avenida Suba.

5:39 a. m.: Choque entre camión y motociclista en la complicada salida de Suba

Movilidad en Bogotá para este martes, 13 de enero: así están las principales vías de la capital

