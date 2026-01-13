Movilidad en Bogotá para este martes, 13 de enero: así están las principales vías de la capital

La movilidad en Bogotá es uno de los temas más álgidos en la capital. Un parque automotor elevado, el amplio número de frentes de obra que se encuentran abiertos y las obras de la primera línea del metro, afectan el tráfico en la ciudad.

Consulte aquí las principales novedades en las vías de la capital:

8:37 a. m.: Ciclista fallecido en vía en el sur de Bogotá

8:14 a. m.: Se restablece tráfico por la Avenida Suba

Finalizaron las labores de criminalística y se reanuda el tráfico por la Avenida Suba.

7:34 a. m.: Criminalística continúa investigación en la Avenida Suba

6:29 a. m.: Desvíos por accidente en la Avenida Suba

Autoridades recomiendan tomar la Avenida Ciudad de Cali al sur.

6:00 a. m.: Pico y placa para vehículos particulares

La restricción de pico y placa para este martes, 13 de enero, es para los vehículos con placas terminadas en 6-7-8-9-0

5:55 a. m.: Falleció motociclista involucrado en accidente en la avenida Suba

Las autoridades confirmaron el fallecimiento del motociclista involucrado en el accidente en la avenida Suba.

5:39 a. m.: Choque entre camión y motociclista en la complicada salida de Suba