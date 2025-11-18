Suscribirse

Bogotá

Cortes de agua en Bogotá y Soacha: estas serán las zonas que tendrán suspendido el servicio del 19 al 21 de noviembre

La suspensión será por trabajos en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

18 de noviembre de 2025, 11:20 p. m.
Ojo: estos son los cortes de agua en Bogotá para el lunes 18 de abril
Cortes de agua en Bogotá | Foto: Acueducto Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) dio a conocer el listado de los barrios que se verán afectados por los cortes de agua programados del 19 al 21 de noviembre.

Las suspensiones serán en Bogotá y en el municipio de Soacha, en Cundinamarca, por trabajos en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños.

Contexto: Advierten posible afectación de movilidad en Bogotá del 19 al 23 de noviembre, por marchas

“Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal”, dijo la Alcaldía de Bogotá.

Zonas con cortes de agua

Miércoles 19 de noviembre de 2025

Localidad de Rafael Uribe Uribe

De la transversal 14 a la carrera 25A, entre la calle 42 sur a la calle 48C sur. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Antonio Nariño

Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas. De la calle 1 a la calle 13 sur, entre la carrera 10 a la carrera 14. Desde las 7:00 a. m. hasta por27 horas. Debido a empates redes acueducto.

Cortes de agua en Bogotá.
Cortes de agua en Bogotá | Foto: Getty Images

Localidad de Fontibón

Ferrocaja Fontibón, Puerta de Teja. De la carrera 86 a la carrera 95, entre la calle 22 a la calle 24. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cambio de hidrante y válvula.

Localidad de Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito

Batallón de Artillería de Usme (Área de Artillería), Penitenciaria Central La Picota, Molinos sur, El Playón, Marco Fidel Suárez I, Arboleda Sur, Guiparma. De la diagonal 51B sur a la calle 56 sur, entre la avenida Caracas a la carrera 8. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Tunjuelito

Fátima. De la calle 51 sur a la calle 52A sur, entre la carrera 36 sur a la carrera 38 sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Soacha

Quintas de La Laguna, Reservas de La Laguna, Neuta San Andrés y Maranatha. De la calle 6 sur a la calle 6E, entre la avenida carrera 4 (Autopista sur) a la transversal 7 (Vía Indumil). Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Usaquén

El Redil, San José de Usaquén, San Antonio Norte, El Rocío Norte, Tibabita. De la carrera 7A a la carrera 15, entre la calle 170 a la calle 193. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Jueves 20 de noviembre de 2025

Localidad de Los Mártires

La Pepita, Voto Nacional. De la avenida Calle 6 a la calle 13, entre la carrera 14 a la carrera 22. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cambio de hidrante.

Localidad de Kennedy

Hipotecho. De la calle 3 a la calle 6, entre la carrera 71D a la carrera 72. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cambio de hidrante.

Hipotecho Occidental. De la calle 3 a la calle 8 sur, entre la carrera 71D a la carrera 72. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Provivienda Oriental. De la avenida Calle 8 sur a la calle 26 sur, entre la avenida Carrera 68 a la carrera 71D. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Resurrección, Carmen del Sol, Puerto Rico, Arboleda sur, Molinos de Sur, Guiparma, El Playón. De la calle 37 sur a la calle 49B Bis sur, entre la carrera 11A a la transversal 5J. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de San Cristóbal

Libertadores. De la diagonal 55 sur a la calle 57 sur, entre la transversal TV 13G este a la transversal 14D este. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Kennedy

Conjunto Residencial Recodo del Tintal. De la calle 6 (Av. Américas) a la calle 6D, entre la carrera 80G a la carrera 86. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a Cierre a terceros.

Américas Occidental, Castilla, Castilla (al sur de la avenida Calle 8), Catania, Ciudad Techo, Condado de Castilla, Cooperativa de Sub-Oficiales, Jardines de Castilla, Lagos de Castilla, Las Dos avenidas, Pio XI, Pio XII, Portal de Castilla, Portal de La Américas, Prados de Castilla, Rincón de Castilla, Rincón de Los Ángeles, Santa María de Los Ángeles, Villa Castilla, Villas de Castilla. De la avenida Calle 3 a la avenida Calle 8, entre la avenida Carrera 72 a la avenida C1arrera 86. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a Cierre a terceros.

Viernes 21 de noviembre de 2025

Localidad de Usme

Brazuelos Occidental, Centro Usme, Centro Usme Rural I, Centro Usme Rural II, Centro Usme Urbano, Centro Usme Urbano I, Desarrollo Brazuelos, Desarrollo Brazuelos I, La Requilina, La Requilina Rural, La Requilina Rural II, La Requilina Rural III, Usminia, Villa Anita. De la calle 100B sur a la calle 139 sur, entre la carrera 5 a la carrera15. Desde las 10:00 a. m. hasta por 8 hora. Debido a mantenimiento preventivo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La millonada que habría gastado el presidente Petro en su último viaje a Nueva York y que fue denunciada por María Fernanda Cabal

2. Gobernación de Cundinamarca bajo la lupa; es demandada por aplicar descuentos en matrículas vehiculares

3. Papa León XIV anuncia que visitaría cuatro países latinoamericanos el próximo año. ¿Está Colombia incluido?

4. Versiones encontradas sobre el fichaje de James Rodríguez a Millonarios: esto se sabe

5. Titular confirmada de la Selección Colombia vs. Australia: 8 cambios respecto al juego contra Nueva Zelanda

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Cortes de agua en BogotáAcueducto de Bogotácorte de agua

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.