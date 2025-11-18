Bogotá
Cortes de agua en Bogotá y Soacha: estas serán las zonas que tendrán suspendido el servicio del 19 al 21 de noviembre
La suspensión será por trabajos en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) dio a conocer el listado de los barrios que se verán afectados por los cortes de agua programados del 19 al 21 de noviembre.
Las suspensiones serán en Bogotá y en el municipio de Soacha, en Cundinamarca, por trabajos en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños.
“Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal”, dijo la Alcaldía de Bogotá.
Zonas con cortes de agua
Miércoles 19 de noviembre de 2025
Localidad de Rafael Uribe Uribe
De la transversal 14 a la carrera 25A, entre la calle 42 sur a la calle 48C sur. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates redes acueducto.
Localidad de Antonio Nariño
Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas. De la calle 1 a la calle 13 sur, entre la carrera 10 a la carrera 14. Desde las 7:00 a. m. hasta por27 horas. Debido a empates redes acueducto.
Localidad de Fontibón
Ferrocaja Fontibón, Puerta de Teja. De la carrera 86 a la carrera 95, entre la calle 22 a la calle 24. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cambio de hidrante y válvula.
Localidad de Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito
Batallón de Artillería de Usme (Área de Artillería), Penitenciaria Central La Picota, Molinos sur, El Playón, Marco Fidel Suárez I, Arboleda Sur, Guiparma. De la diagonal 51B sur a la calle 56 sur, entre la avenida Caracas a la carrera 8. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.
Localidad de Tunjuelito
Fátima. De la calle 51 sur a la calle 52A sur, entre la carrera 36 sur a la carrera 38 sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.
Soacha
Quintas de La Laguna, Reservas de La Laguna, Neuta San Andrés y Maranatha. De la calle 6 sur a la calle 6E, entre la avenida carrera 4 (Autopista sur) a la transversal 7 (Vía Indumil). Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.
Localidad de Usaquén
El Redil, San José de Usaquén, San Antonio Norte, El Rocío Norte, Tibabita. De la carrera 7A a la carrera 15, entre la calle 170 a la calle 193. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.
Jueves 20 de noviembre de 2025
Localidad de Los Mártires
La Pepita, Voto Nacional. De la avenida Calle 6 a la calle 13, entre la carrera 14 a la carrera 22. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cambio de hidrante.
Localidad de Kennedy
Hipotecho. De la calle 3 a la calle 6, entre la carrera 71D a la carrera 72. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cambio de hidrante.
Hipotecho Occidental. De la calle 3 a la calle 8 sur, entre la carrera 71D a la carrera 72. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.
Provivienda Oriental. De la avenida Calle 8 sur a la calle 26 sur, entre la avenida Carrera 68 a la carrera 71D. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates redes acueducto.
Localidad de Rafael Uribe Uribe
Resurrección, Carmen del Sol, Puerto Rico, Arboleda sur, Molinos de Sur, Guiparma, El Playón. De la calle 37 sur a la calle 49B Bis sur, entre la carrera 11A a la transversal 5J. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.
Localidad de San Cristóbal
Libertadores. De la diagonal 55 sur a la calle 57 sur, entre la transversal TV 13G este a la transversal 14D este. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.
Localidad de Kennedy
Conjunto Residencial Recodo del Tintal. De la calle 6 (Av. Américas) a la calle 6D, entre la carrera 80G a la carrera 86. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a Cierre a terceros.
Américas Occidental, Castilla, Castilla (al sur de la avenida Calle 8), Catania, Ciudad Techo, Condado de Castilla, Cooperativa de Sub-Oficiales, Jardines de Castilla, Lagos de Castilla, Las Dos avenidas, Pio XI, Pio XII, Portal de Castilla, Portal de La Américas, Prados de Castilla, Rincón de Castilla, Rincón de Los Ángeles, Santa María de Los Ángeles, Villa Castilla, Villas de Castilla. De la avenida Calle 3 a la avenida Calle 8, entre la avenida Carrera 72 a la avenida C1arrera 86. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a Cierre a terceros.
Viernes 21 de noviembre de 2025
Localidad de Usme
Brazuelos Occidental, Centro Usme, Centro Usme Rural I, Centro Usme Rural II, Centro Usme Urbano, Centro Usme Urbano I, Desarrollo Brazuelos, Desarrollo Brazuelos I, La Requilina, La Requilina Rural, La Requilina Rural II, La Requilina Rural III, Usminia, Villa Anita. De la calle 100B sur a la calle 139 sur, entre la carrera 5 a la carrera15. Desde las 10:00 a. m. hasta por 8 hora. Debido a mantenimiento preventivo.