Cortes de agua en Bogotá

Cortes de agua en Bogotá y Soacha este 11 de marzo: estos son los barrios y localidades que tendrán suspensión del servicio

Las suspensiones pretenden reducir afectaciones por daños menores que se presentan en las redes de agua de la ciudad.

Redacción Semana
10 de marzo de 2026, 6:59 p. m.
En estos barrios no habrá agua hasta por 24 horas el miércoles 11 de marzo.
En estos barrios no habrá agua hasta por 24 horas el miércoles 11 de marzo. Foto: Getty Images

La empresa de acueducto de Bogotá realiza trabajos de mantenimiento o arreglos en redes de agua potable de manera constante, por lo que cada día hay cortes del servicio en varios sectores de la ciudad, por lo que la Alcaldía de Bogotá anuncia con tiempo las zonas afectadas y así las personas se puedan preparar con tiempo para sus jornadas.

Cortes de agua en Bogotá: los barrios que se verán afectados del 9 al 13 de marzo de 2026

Así las cosas, estos son los barrios que se quedan sin agua el miércoles 11 de marzo:

En la localidad de Engativá, el barrio La Granja, que va desde la calle 80 a la 72 y entre las carreras 72 a la 86, se quedará sin el servicio a partir de las 9 de la mañana, el cual puede volver hasta 24 horas después.

En Suba, los barrios Toscana, Tibabuyes, Lisboa, San Pedro, Andes Norte, Julio Flórez y Santa Rosa, enfrentan cortes desde las 10 de la mañana. El servicio puede retornar 24 horas después.

Racionamiento de agua
Los cortes inician a las 10 de la mañana. Foto: Getty Images/iStockphoto

En Kennedy: Tintalá, Osorio II, Patio Bonito, Calandaima, Osorio III, Galán, María Paz, Ciudad de Techo II, Tintal y Puerta del Sol, se quedan sin agua a partir de las 10 de la mañana; esta puede regresar cuatro horas después.

En la localidad de San Cristóbal, en los barrios Granada Sur, Montebello, San Blas, San Isidro, Suramérica, Veinte de Julio, Villa de los Alpes I, El Playón, Granjas de Santa Sofía, Granjas San Pablo, La Picota, Marco Fidel Suárez, Marco Fidel Suárez I, Molinos del Sur, San Jorge Sur y Arboleda Sur, se suspenderá el servicio desde las 10 de la mañana y podría restaurarse 24 horas después.

Corte de agua.
Se recomienda a las personas preparar sus actividades para los cortes. Foto: Getty Images

Estos son los municipios aledaños a Bogotá donde también habrá cortes de agua el miércoles:

En Soacha, los barrios Soacha Centro, Colmena y Gallineral, se quedan sin el servicio desde las 10 de la mañana, el cual puede volver un día después.

La Alcaldía de Bogotá, junto con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAAB) de la ciudad recomiendan a las personas que, durante los cortes del servicio:

  • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
  • Si almacena agua en recipientes, consúmela antes de las 24 horas.
  • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
  • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.